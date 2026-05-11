Donald Trump critică dur răspunsul Iranului

„Tocmai am citit răspunsul aşa-zişilor «reprezentanţi» ai Iranului. Nu-mi place deloc – ESTE TOTAL INACCEPTABIL!”, a scris Trump pe reţeaua sa Truth Social.

Reacţia liderului american vine după ce Iranul a transmis un răspuns oficial la iniţiativa Washingtonului de a opri luptele înaintea unor negocieri mai ample privind programul nuclear iranian şi securitatea regională.

Ce cere Iranul pentru oprirea războiului

Potrivit televiziunii de stat iraniene, răspunsul Teheranului s-a concentrat pe încetarea conflictelor din regiune, în special în Liban, dar şi pe siguranţa navigaţiei prin Strâmtoarea Ormuz.

Agenţia semioficială Tasnim a relatat că propunerea Iranului include:

încetarea imediată a războiului pe toate fronturile;

ridicarea blocadei navale impuse de SUA;

garanţii că Iranul nu va mai fi atacat;

eliminarea sancţiunilor americane, inclusiv interdicţia privind exporturile de petrol iranian.

În plus, The Wall Street Journal a relatat că Iranul ar fi propus diluarea unei părţi din uraniul puternic îmbogăţit şi transferarea restului către o ţară terţă.

Pakistanul, care a avut un rol de mediator în discuţii, a transmis răspunsul iranian către Statele Unite, potrivit unui oficial pakistanez.

Netanyahu: „Războiul nu s-a încheiat”

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a avertizat că actualul conflict este departe de final, în ciuda armistiţiului temporar şi a eforturilor diplomatice.

Răspunzând la întrebarea dacă operaţiunile militare împotriva Iranului s-au încheiat, Donald Trump a declarat: „Au fost învinşi, dar asta nu înseamnă că s-a terminat”.

La rândul său, Netanyahu a afirmat că mai sunt „multe de făcut” pentru eliminarea uraniului îmbogăţit din Iran, desfiinţarea instalaţiilor nucleare şi limitarea programului iranian de rachete balistice.

Într-un interviu acordat emisiunii „60 Minutes” de la CBS News, liderul israelian a spus că soluția cea mai bună ar fi diplomaţia, fără a exclude însă utilizarea forţei.

Iranul transmite că „nu se va înclina niciodată în faţa inamicului”

Preşedintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a reacţionat printr-un mesaj ferm publicat pe reţelele sociale.

Iranul „nu se va înclina niciodată în faţa inamicului” şi „va apăra interesele naţionale cu forţă”, a transmis liderul de la Teheran.

Noi tensiuni în Golful Persic şi în Strâmtoarea Ormuz

În ciuda armistiţiului de o lună şi a unei relative perioade de calm, situaţia din Golf rămâne extrem de tensionată.

Emiratele Arabe Unite au anunţat că au interceptat două drone provenite din Iran, în timp ce Qatarul a condamnat un atac asupra unei nave comerciale venite din Abu Dhabi.

Kuweitul a transmis că sistemele sale de apărare aeriană au intervenit după pătrunderea unor drone ostile în spaţiul aerian naţional.

În acelaşi timp, Iranul a avertizat că orice desfăşurare de nave militare britanice sau franceze în jurul Strâmtorii Ormuz va fi considerată o escaladare.

Ministrul adjunct iranian de externe, Kazem Gharibabadi, a declarat că orice prezenţă militară occidentală în zonă sub pretextul „protejării transportului maritim” „va fi întâmpinată cu forţa”.

Presiuni politice asupra administraţiei Trump

Conflictul şi tensiunile din Orientul Mijlociu pun presiune pe administraţia Trump înaintea alegerilor parlamentare din SUA.

Creşterea preţurilor la combustibil şi lipsa sprijinului internaţional pentru o intervenţie militară în Strâmtoarea Ormuz complică situaţia de la Washington.

Senatorul democrat Jack Reed a declarat: „Aceasta este o situaţie care a fost agravată mult de acţiunile lui Donald Trump, iar acum el se zbate încercând să găsească o cale de ieşire”.

Între timp, Franţa şi Marea Britanie analizează o posibilă misiune internaţională pentru protejarea traficului maritim din regiune.

Preşedintele francez Emmanuel Macron a precizat însă că Franţa „nu a avut niciodată în vedere o desfăşurare militară pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz”.

