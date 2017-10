Fosta iubită a lui Petru Mircea vorbește despre relația cu Marcel Toader. Cei doi au fost invitați în cadrul unei emisiuni, unde au gătit împreună. Artista Geanina Manea infirmă zvonurile.

„Am 25 de ani. Da, e un domn (n.r. Marcel Toader). Am gătit împreună la o emisiune, e un domn. Prietena mea Bianca a pus la cale asta, să ajung la Star Chef cu Marcel Toader. Am fost sunată, am acceptat. Mie mi s-a părut un domn și dacă a făcut câteva sugestii domnilor care m-au filmat probabil că le-a făcut din experiență. Nu mi s-a părut că s-a dat la mine. S-a comportat absolut civilizat. A fost mai deschis în platou decât în spatele camerelor. Singurele vorbe pe care le-am schimbat au fost despre material. M-a felicitat pentru album”, a spus Geanina Manea la Antena Stars.

Fosta iubită a lui Petru Mircea nu vrea o relație cu Marcel Toader

„În viața mea există familia mea și oamenii dragi.Nu m-am gândit că Marcel ar putea fi o rampă de lansare pentru mine”, a mai spus Geanina Manea.

Recent, Geanina Manea a vorbit și despre relația pe care a avut-o cu soțul Mădălinei Manole. „E un subiect mai delicat în acest moment, dacă vrei să abordăm. Poate cu altă ocazie discutăm mai pe îndelete. Îţi asumi, ştii cum e. În general îţi asumi orice, eu sunt o persoană asumată. Toate vin la pachet, le iei şi mergi înainte. Că ai făcut, că n-ai făcut, oricum nu interesează pe nimeni. E un bărbat liber, sunt o femeie liberă”, a spus Geanina Manea pentru „Agenţia VIP” de la Antena Stars.

