Kamara, primele declarații despre căsnicia cu Oana și relația cu Mădălina. După ce tânăra în vârstă de 24 de ani a făcut primele declarații despre iubirea lor, în direct la tv, a venit rândul artistului să spună cum stau lucrurile.

Kamara și Oana sunt separati de 6 luni, însă cei doi locuiesc in continuare impreuna de dragul fiului lor de doar 3 ani. „De 6 luni sunt despartit de sotia mea. Am hotarat de comun acord. Am locuit cu ea o perioada. Cand iesea imi zicea ca se vede cu „x”, eu la fel. Fiecare facea ce voia. Care e problema. Prietenie? Sunt despartit, nu am de gand sa ma mai impac cu ea. Divortul nu a fost o prioritate. Cel mic are nevoie de noi. Vom divorta discret, asa cum ne-am casatorit.

Nu o sa stie nimeni. se va intampla. Madalina nu este de vina pentru separare, pe ea abia am cunoscut-o. A fost o perioada destul de lunga in care am incercat sa ne impacam”, a declarat Kamara despre despartirea de sotia sa, Oana, la Kanal D.

Kamara sustine ca lipsa de comunicare si depresia postnatala au dus la separare. Din disperare, cantaretul si-a facut un cont fals pentru a putea vorbi cu sotia sa.

„Nu am anticipat, nu am vazut-o. Eu am crezut ca este cea mai buna relatie a mea, a si fost. Cand a inceput sa se strice lucrurile am crezut ca se vor repara, nu-mi venea sa cred ca se intampla asta. Ce credeam ca o sa ne lege mai tare, ne-a despartit. Noi nu am avut pe nimeni langa noi atunci cand Leon o venit pe lume. Ne-am trezit noi doi cu un copil. Cred ca si din cauza asta.

Leon s-a nascut mai devreme, nasterea lui si toate problemele, probabil i-au creat ei o stare. De aici au inceput oarecum problemele. Eu a trebuit sa alerg, sunt cantaret, sa fac rost de bani. Ea era de multe ori singura, mi-a reprosat asta.

