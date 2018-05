Laura Cosoi, în costum de baie în luna a noua de sarcină. Actrița a postat pe contul de socializare o imagine, în care apare pe plajă, expunându-și în toată splendoarea burtica de gravidă.

Mai este foarte puțin până ce Laura Cosoi își va ține fetița în brațe. Vedeta este emoționată și trăiește cea mai frumoasă perioadă din viața ei.

“Nu imi vine sa cred ca deja sunt in al treilea trimestru de sarcina si in curand o sa-mi imbratisez fetita. Cred ca perioada asta este cea mai frumoasa si plina de insemnatate din viata mea, din viata noastra! Fetita se dezvolta foarte frumos, este super activa si draguta, vorba doctoritei Ioana Dragan, care are grija de noi”, a scris Laura pe contul de socializare.

Cât s-a îngrășat Laura Cosoi pe perioada sarcinii. Actrița a povestit pe blogul personal, cum s-a schimbat viața ei după ce a rămas gravidă. Vedeta nu a renunțat la sport și este într-o formă de invidiat.

Citește și

VIDEO EXCLUSIV / Ambasadorul Israelului, despre mutarea Ambasadei României la Ierusalim: „Îi ajutăm pe cei care ne ajută”