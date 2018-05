“Am fost un băiat de cartier, tatăl meu a murit când eu ave 6 ani. La vremea în care au început anturajele eu m-am apucat de box, găsisem ceva care m-a ridicat. La primul meci a venit toata clasa mea, i-am ridicat pe toți în picioare, ca la filme”, a spus Leonard Doroftei, la “Acces Direct”.

Leonard și Monica au împreună trei copii și o căsnicie frumoasă. “Aveam 20 de ani, iar iar 16. La prima întâlnire a noastră era și tatăl ei. Am avut lipici la tatăl ei, am avut vrăjeală, i-am intrat la suflet. A fost dragoste la prima vedere. am scos-o la prăjitură și n-a mâncat nimic, cred că de emoții. Îmi cer iertare că te iubesc atât de pătimaș, Monica.”, a spus Leonard Doroftei .

“Mă enervează că nu face curat, își lasă șosetele prin toată casa. Încă n-a dispărut pasiunea, ca în alte cupluri.”, a spus Monica.

