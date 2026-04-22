Studenții afectați au raportat situația administrației căminului și Universității Tehnice Gheorghe Asachi din Iași, indicând firma responsabilă de lucrări ca fiind vinovată pentru neglijență.

„S-a făcut o constatare în dimineața aceasta, a fost administratorul la studenți și acum o să vedem… trebuie ei să le repare, echipa de muncitori. Așteptăm acum un răspuns din partea firmei, să vină cât mai repede să repare”, a declarat un student pentru sursa citată mai sus.

Bogdan Budeanu, directorul general adjunct al Direcției Servicii Studențești UTI, a confirmat că responsabilitatea aparține exclusiv constructorului.

„Sunt greșeli care se întâmplă în șantier. Când s-a decopertat membrana de hidroizolație pentru montarea panourilor, nu s-au luat măsuri provizorii de protecție a șapei sau a plăcii de beton pentru a proteja infrastructura căminului de ploaie”, a explicat acesta.

Cât a costat proiectul pentru instalarea fotovoltaicelor la căminul din Iași

Proiectul pentru instalarea panourilor fotovoltaice, finanțat cu 2,7 milioane de lei prin Fondul pentru Modernizare din partea Ministerului Energiei, vizează patru cămine studențești pe o suprafață de 5.000 de metri pătrați.

Ionel Apostol, reprezentantul firmei responsabile, a recunoscut vina: „Se va face o constatare și vom rezolva problema. Nu ar fi trebuit să se ajungă la o astfel de situație”.

Căminul T6, considerat unul dintre cele mai moderne din țară, a fost reabilitat în 2023, cu o capacitate de 275 de locuri și un tarif lunar de 650 de lei per cameră.