Eram la Premiile MTV România, în 2004 cred, și tocmai primisem un premiu. În scenă era o gaură, nu mai știu cine o făcuse înaintea mea, cred că un artist de afară, dar nu mă anunțase nimeni de existența ei. Și, în timp ce cântam, am căzut sub scenă, frate. O jumătate de piesă am cântat de sub scenă', povestește Pepe.

Eu am căzut pe spate, la Bacău', își amintește Dorian.

Eu am leșinat pe scenă, acum doi ani, într-o vară. Era foarte, foarte cald și, la ultima piesă, pur și simplu am căzut din picioare. Nici n-am realizat ce s-a întâmplat, m-am trezit în culise', adaugă Lidia.

Altă dată m-am grăbit să ajung la scenă, am sărit un gard și mi s-au rupt pantalonii între picioare. Așa am cântat', adaugă Pepe, amuzat.

Lidia Buble a plâns în fața tuturor. Unul dintre băiețeii talentați care au urcat pe scena Next Star a emoționat-o pe artistă atât de tare, încât, aceasta nu și-a mai putut stăpâni lacrimile.

