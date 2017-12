Luminița Anghel rupe tăcerea și dezvăluie lucruri mai puțin știute despre ea. Mai mult, artista a recunoscut că și-a iertat fiul adoptat, însă nu poate trece peste ceea ce i-a făcut David Pușcaș.

După mult timp de la scandalul în care a fost implicată fără voia ei, Luminița Anghel a făcut mărturisiri emoționante.

Luminița Anghel rupe tăcerea și vorbește despre David Pușcaș

”Am intrat în scandaluri pe care nu am putut să le controlez. Eu nu sunt genul de artist care să facă acte caritabile cu camerele după mine. Când am luat-o în plasament pe Măriuca, ceilalţi bani îi cheltuiam pe mâncarea copiilor rămaşi în centru. Cumpăram brânză şi lapte şi le duceam acolo cu şoferul, am cumpărat cănuţe, perdeluţe pentru bucătărie, păturici. Toată viaţa mea am făcut foarte mult bine, în cei 10 ani am făcut multe lucruri. Au fost foarte grei, în afară de moartea părinţilor mei, nu am devenit un om rău, nu sunt ranchiunoasă, relele din viaţa mea nu m-au schimbat, în continuare sunt foarte bleagă sunt foarte empatică, plâng uşor la durerea celorlaţi şi imediat sar să ajut”, a declarat Luminita Anghel intr-o emisiune de televiziune.

”Au fost multe întâmplări care nu s-au văzut la televizor, se născuse şi Filip în această perioadă. M-am căsătorit, acasă mă aştepta un soţ iubitor care m-a susţinut imediat şi un copil minunat ”E în clasa pregătitoare şi va merge la şcoală la anul. Alegerea cu Măriuca am făcut-o în 2001, în timpul mandatului de subsecretar de stat la Autoritatea pentru Protecţia Copilului. În 1998 l-am luat pe David.(…) Nu mă mai doare, l-am iertat şi va veni o zi când va realiza că a greşit faţă de mine”, a adaugat Luminita Anghel despre fiul ei adoptiv, David Puscas.

