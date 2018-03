Mama lui Karim a venit de urgenţă în ţară, după ce a aflat că soțul ei suferă de aceeași boală de care a murit îndrăgita artistă Denisa Răducu. Femeia este plecata, de câțiva ani, în Italia, unde lucreza la o familie de italieni ca îngrijitoare.

Durere mare in familia lui Karym. În urmă cu aproape trei săptămâni, tatăl artistului a fost diagnosticat cu carcinom hepatocelular, o boală a ficatului.

“Mama lui Karym lucreaza de ani buni in Italia, unde a plecat pentru o viata mai buna. De cand a aflat ca sotul ei este bolnav, este distrusa de durere, si inca nu-i vine sa creada ca-si va pierde sotul. E in stare de soc. E jale mare in familia lor, e dureros, trec prin clipe de cosmar! Din pacate nu se mai poate face nimic pentru barbat. Karym este distrus, avea niste proiecte importante de lansat, insa s-au amanat, din pacate.”, ne-au dezvaluit surse din anturajul artistului.

Karym a dezvăluit, recent, că este îngenucheat de când a aflat că tatăl lui este într-o stare gravă și nu mai are liniște deloc. ”Îmi este foarte greu. A trebuit să iau decizii dureroase în ceea ce privește starea lui de sănătate. Sper că am luat deciziile corecte, sunt decizii cerebrale, emoțional sunt îngenuncheat. Dacă aș fi luat decizii cu inima, cu sufletul, aș fi fost egoist și aș fi făcut mai mult rău. Sper că am luat deciziile corecte atât pentru el cât și pentru mama, ea este distrusă. Sunt cel mai mare băiat dintre copii, nu o am alături decât pe sora mea mai mică, din 5 copii pe care i-au crescut părinții mei, în aceste momente”, a declarat Karym.

Citește și

EXCLUSIV/ Buncărele incandescente, locul în care pompierii învață să ”citească” focul. Temperaturile depășesc, la antrenamente, 1.000 de grade Celsius