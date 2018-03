Karym, primele declarații de când s-a aflat că tatăl lui suferă de aceeași boală de care a murit Denisa Răducu. În urmă cu două săptămâni lumea cantaretului Karym, cel care a lansat cu Celia piesa “La două capete”, a fost dată peste cap, atunci când tatăl lui a fost diagnosticat cu carcinom hepatocelular, o boală cumplită a ficatului care a răpus-o și pe Denisa Răducu.

Artistul a vorbit despre momentele dureroase prin care trece. Karym a dezvăluit că este îngenucheat de când a aflat că tatăl lui este într-o stare gravă și nu mai are liniște deloc. Durerea este cu atât mai mare cu cat, fratii acestuia nu sunt interesati de starea de sănătate a tatălui lor.

”Îmi este foarte greu. A trebuit să iau decizii dureroase în ceea ce privește starea lui de sănătate. Sper că am luat deciziile corecte, sunt decizii cerebrale, emoțional sunt îngenuncheat. Dacă aș fi luat decizii cu inima, cu sufletul, aș fi fost egoist și aș fi făcut mai mult rău. Sper că am luat deciziile corecte atât pentru el cât și pentru mama, ea este distrusă. Sunt cel mai mare băiat dintre copii, nu o am alături decât pe sora mea mai mică, din 5 copii pe care i-au crescut părinții mei, în aceste momente”, spune Karym.

Mai mult decât atât, Karym este distrus că nu poate face mai multe pentru tatăl său, bărbatul pe care, din copilărie, îl idolatrizează și pentru care ar face orice. ”Vom trece prin aceste momente cu conștiința curată. Am făcut tot ce era de făcut din toate punctele de vedere. Din păcate, toate au un sfârșit și nimeni indiferent de statut, poziție socială sau avere nu se poate împotrivi. Am acceptat situația și nu vom prelungi agonia și durerea nimănui, ne supunem legilor firești a naturii. Toți știm despre ce e vorba, nimeni nu poate face minuni, nici măcar doctorii care i-au asigurat cele mai bune condiții și cel mai bun tratament atât cât se poate în condiția lui, și cărora le sunt profund recunoscător”, a explicat artistul.

