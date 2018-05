O parte din distribuția musical-ului „MAMMA MIA!”, moment fabulos în cea de-a doua gală live Românii au talent. Românii vor descoperi vinerea aceasta o mică parte a poveștii musical-ului și vor cunoaște personajele Donna, Sophie, Rosie, Tanya și Sky, interpretate magistral de Loredana, Ana Munteanu, Ecaterina Ladin, Anca Țurcașiu și Sebastian Seredinschi.

„Dincolo de momentul spectaculos, cu cântec, dans și actorie, ceea ce va fi pe scena Românii au talent este despre puterea show-urilor de talente si despre cum muzica ne unește ca artiști. Să fac parte dintr-un proiect ca musicalul MAMMA MIA! are o valoare dublă pentru mine: cânt în română piesele ABBA care mi-au marcat copilăria și joc într-un super spectacol care ne provoacă aptitudinile de actori, cântăreți, dansatori. Am alături tineri pe care i-am jurizat la Vocea României, dar și artiști alături de care am debutat în anii `80! Va fi magie!”, declară Loredana.

Ecaterina Ladin adaugă: „Pentru mine, ziua de vineri este o adevărată premieră pentru că, după săptămâni întregi de repetiții, este prima dată când ieșim în fața publicului cu momente din spectacol. Mă bucur că mulți oameni din toată țara vor avea posibilitatea să vadă la ce muncim cu toții și să își dorească să vină la spectacol. Mai ales că acesta se va juca și în alte orașe, primul pe listă fiind Clujul, pe data de 1 iunie. Așa că nu ratați Românii au talent, pentru că ne veți vedea cântând și dansând într-un colaj format din patru momente ale musicalului MAMMA MIA!”.

Și Anca Țurcașiu este încântată că va urca pe scena talentului mâine seară și spune: „Mă bucur pentru acest moment, gândit ca un adevărat trailer, o mini-prezentare a musicalului MAMMA MIA!. Împreună vom cânta, vom dansa și vom spune la Românii au talent puțin din această frumoasă poveste de dragoste, în care vă invităm să ne urmăriți pe 24, 25, 26, 27 mai, la Sala Palatului din București”.

„Pentru Românii au talent pregătim un moment care să cuprindă esențialul și să rezume cât de puțin ideea și firul poveștii din MAMMA MIA! și, în același timp, să captivăm și să provocăm spectatorii să vină la acest musical, să îl îndrăgească, pentru că vă promitem un show pe cinste!”, declară bucuroasă și Ana Munteanu, iar Sebastian Seredinschi completează: „Suntem încântați, fericiți și nerăbdători să vă arătăm o mică parte din ce înseamnă show-ul MAMMA MIA!. Am pregătit pentru voi câteva momente în care vom îmbina actoria cu muzica și cu coregrafia. Sincer, pentru mine este o provocare să dansez cot la cot cu baletul musical-ului. Sper să vă bucurați de momentul nostru și împreună cu noi”.



