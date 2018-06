Maria Constantin a făcut dezvăluiri emoșionante în cadrul emisiunii de la Kanal D. “Primul divort a fost mai greu pentru ca a fost in joc un copil. Sa stau departe de copil a fost cel mai greu pentru mine. Eram obisnuita sa ma joc cu el in fiecare secunda, sa stiu ca e mereu langa mine, chiar si atunci cand plecam alegeam variata in care sa pot sa il iau cu mine la evenimente.

S-a tot spus ca mi-am abandonat copilul. Nu e nimic adevarat. La momentul respectiv, copilul meu avea varsta de 3 ani si jumatate. Am plecat cu fiul meu si am facut mari incercari de a se obisnui in locuinta noua, insa nu s-a putut. Era obisnuit acolo si atunci am ales o varianta cea mai buna pentru copilul nostru.

Ajunsesem la un moment dat sa iau pastile pentru a putea dormi, ajunsesem intr-un anumit prag si o limita din cauza stresului, nemancatului, oboselii. Oamenii mai intai m-au judecat, apoi m-au felicitat, niciodata nu poti sa impaci pe toata lumea.

Tot timpul am gandit in viitor, cat sa fie bine copilului. Am ajuns in momentul in care am picat si jos din picioare, m-a gasit o vecina, era usa deschisa. Imi scazuse mult imunitatea si a fost foarte dificil. Parintii mi-au fost alaturi, din pacate, de aceasta data nu a mai fost tatal meu, dar e ok.

Tata mereu mi-a spus ca daca mie imi e bine, cu siguranta si el e fericit.”, a spus Maria la Wowbiz.

Cel de-al doilea divorț a doborât-o pe interpreta de muzică populară. “Depresia a venit si pentru ca ma simteam ca in inchisoare. Incercam sa imi protejez familia, era si presa…Prietenii ma tot sunau si la un moment dat obosisem sa le raspund ca sunt in regula. A fost cumplit sa lupti ca femeie, singura, cu toata lumea din jurul tau. O aveam pe mama mea, dar imi era teama sa ii spun ca nu sunt bine. Nu voiam a auda ca am plans, ca m-am pus la somn si nu am vrut sa ma mai trezesc.”, a mai spus artista la WOWbiz. La începutul lunii mai, Maria Constantin s-a mutat în casă nouă.

Citește și

VIDEO EXCLUSIV/ Ilie Năstase, despre cum își alege ținutele și de la cine s-a inspirat. “Dressingul meu este enorm: un pod întreg!”