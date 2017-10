Media Music Awards 2017 este unul dintre cele mai așteptate evenimente din an. Marți, 3 octombrie, Liberatea este prezentă la Media Music Awards și transmite LIVE de pe „Covorul Verde” sosirea artiștilor la gală.

Printre vedetele care au făcut senzație pe Green Carpet la Media Music Awards s-au numărat Alina Eremia, Irina Rimeș și Liviu Teodorescu. Aceștia au fost printre primii artiști care au sosit la evenimentul organizat în Capitală.

Media Music Awards 2017 a unit cei mai în vogă artiști

Ca în fiecare an, ținutele celor mai în vogă artiști au fost la fel de spectaculoase și alese cu mare grijă. „Optez pentru ținute Young și fresh care sa îmi completeze personalitatea, nonculoarea de baza este Negru”, ne-a declarat Liviu Teodorescu

Irina Rimeș a purtat o rochie îndrăzneață, în stilu-i caracteristic. „Pentru mine stilul completează muzica pe care o cant, iar impreuna cu Olivia Stoica, stilista mea, am optat si de aceasta data pentru o rochie in zona Dolls kill, destul de indrazneata din latex negru cu alb pe care am cumparat-o din UK.”, ne-a mărturisitIrina Rimeș.

„Media Music Awardsul din seara aceasta, este unul special pentru mine. Am pregătit mai multe ținute, toate de la designeri români. Pentru ținuta de scenă am optat pentru un material holografic, care creează un efect spectaculos pe scenă. Tot conceptul de Show din acest an are legătura cu albumul pe care îl voi lansa in luna Noiembrie!”, a declarat Alina Eremia

Ținuta lui Ami a atras toate privirile, iar artista a dezvăluit de ce a ales să se îmbrace așa. „Ținuta pentru anul acesta de la Media Music Awards, este una Fusion și este custom made, inclusiv încalțămintea. Am ales negrul, iar ca un touch personal am optat pentru o centura de inspirasie asiatica.”, ne-a spus AMI.



What’s UPa avut o apariție șocantă la brațul Andei Adam. Artistul a apelat în această seară la lentile de contact ce i-au schimbat total ochii. Prezent la eveniment a fost și Ștefan Bănică Jr., care a avut o apariție impecabilă, ca de fiecare dată.

Gala Media Music Awards, singurele premii muzicale din România bazate pe monitorizările reale radio – tv ale industriei broadcast, va avea loc anul acesta, în premieră, la București. După cinci ediții anuale organizate în Sibiu, anul acesta a venit rândul Capitalei să devină punctul zero al industriei muzicale autohtone.

