Oana Lis a vorbit despre starea lui Viorel Lis, care a fost internat în spital, în urma unui accident vascular cerebral. Aceasta a mărturisit că, în drum spre spital, Viorel Lis a devenit ușor violent, pentru că nu dorea să meargă la spital.

“De câteva zile îi era rău, avea o somnolență excesivă. Am fost la neurolog și i se dăduse gura într-o parte nu mai putea să vorbească. El a zis doar că îi e somn, când am mers la spital dădea cu pumnul în mașină și era puțin violent cu mine ca să îl duc acasă, dar nu se putea duce acasă. Medicii au zis că a fost bine că am ajuns în timp util”, a spus Oana Lis, la emsiiunea „Răi da’ buni”, de la Antena Stars.

Aceasta amai spus și că avea programat să plece la mare, dar și-a anulat planurile din cauza problemelor lui Viorel Lis.

„Îmi programasem să merg la mare și voiam să o vad și pe bunica mea și mi-am anulat rezervarea la mare. Noroc că am fost cu el că nu se mai trezea. De dimineață era bine, azi a fost groaznic. Nu putea să vorbească, e frustrant, omul ăla puternic… Știu că a îmbătrânit, n-are cum să nu te doară. A devenit ca un copil. E crucea mea și trebuie să am grijă de el”, a mai spus Oana Lis.

Potrivit acesteia, Viorel Lis este internat la terapie intensivă și se află sub supraveghere.