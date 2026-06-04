Parcarea „pentru două minute” poate costa mii de lei

Controalele îi vizează pe șoferii care ocupă locurile albastre fără să aibă acest drept. Autoritățile atrag atenția că aceste locuri nu sunt făcute pentru comoditatea cuiva, ci pentru persoane care au nevoie reală de ele ca să se poată deplasa.

Potrivit Legii 448/2006, locurile de parcare destinate persoanelor cu dizabilități pot fi folosite de persoanele cu handicap sau de reprezentanții lor legali, în baza unui card-legitimație eliberat la cerere.

Documentul trebuie pus la vedere pe bordul mașinii. Dacă acest card nu este afișat, ocuparea locului este considerată contravenție.

Amendă de la 2.000 la 10.000 de lei și mașina ridicată

Sancțiunile nu sunt deloc mici. Șoferii prinși pe aceste locuri fără drept pot primi amendă între 2.000 și 10.000 de lei. Pe lângă amendă, polițiștii pot dispune și ridicarea mașinii de pe domeniul public. Asta înseamnă că șoferul va plăti și taxele pentru recuperarea autoturismului.

Practic, o oprire făcută „doar pentru câteva minute” poate ajunge să coste cât o mașină veche. Poliția Locală Brașov anunță că verificările nu se vor face doar în parcările de lângă blocuri sau în Centrul Istoric.

Polițiștii vor controla parcările instituțiilor publice, zonele din apropierea unităților medicale, centrele comerciale, mall-urile, zonele de agrement și parcările de lângă spațiile verzi.

„Poate însemna un blocaj total pentru o persoană cu mobilitate redusă”

Reprezentanții Poliției Locale Brașov spun că locurile pentru persoane cu dizabilități trebuie să rămână libere pentru cei care au cu adevărat nevoie de ele.

„Locurile de parcare destinate persoanelor cu handicap trebuie să rămână disponibile pentru cei care au cu adevărat nevoie de ele. Ocuparea lor, chiar și pentru «doar două minute», poate însemna un blocaj total pentru o persoană cu mobilitate redusă. Vom fi prezenți în teren pentru a ne asigura că legea și bunul simț sunt respectate”, au transmis reprezentanții Poliției Locale Brașov, potrivit sursei citate.

Cine are voie să parcheze pe locurile pentru persoane cu dizabilități

Nu orice șofer care transportă ocazional o persoană cu handicap poate ocupa automat un astfel de loc. Legea prevede că parcarea este permisă doar persoanelor cu dizabilități sau reprezentanților lor legali, în baza unui card-legitimație special eliberat de autorități. Cardul trebuie afișat la vedere, pe bordul mașinii, astfel încât să poată fi verificat de polițiști sau de alte autorități competente.

Dreptul de utilizare a locurilor rezervate există și atunci când autoturismul transportă o persoană deținătoare a cardului, însă documentul trebuie să fie prezent în vehicul și afișat corespunzător. Autoritățile atrag atenția că simplul fapt că șoferul are o rudă cu dizabilități sau că oprește „pentru câteva minute” nu îi oferă dreptul de a ocupa aceste locuri, dacă nu poate prezenta cardul-legitimație.

Locurile marcate cu simbolul internațional al persoanelor cu dizabilități sunt rezervate pentru a le asigura acestora accesul la instituții, spitale, magazine sau alte servicii. Din acest motiv, legea prevede unele dintre cele mai mari amenzi aplicate pentru nerespectarea regulilor de parcare.

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