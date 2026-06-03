„Pentru Letonia, Lituania, Estonia și România – cred că am convenit asupra acestui lucru – vom pregăti experți. Ei sunt deja în proces de pregătire. Sunt stabilite datele la care echipele noastre de experți vor ajunge acolo pentru a-și împărtăși experiența, la fel cum am procedat în Orientul Mijlociu. Sarcina lor este să ajute la prevenirea provocărilor viitoare, inclusiv a celor legate de drone, care au fost înregistrate în aceste țări“, a spus Zelenski.

Ucraina va oferi României și tehnologie de interceptare

Președintele a subliniat că Ucraina va oferi partenerilor săi nu doar expertiză, ci și tehnologii de interceptare. Potrivit Ukrinform.net, în martie 2026, Ucraina a anunțat că echipe specializate în protecția împotriva dronelor Shahed vor călători în Qatar, Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită pentru a sprijini consolidarea apărării împotriva acestor amenințări.

România și Ucraina au semnat un parteneriat privind producția comună de drone

Președintele României și omologul său ucrainean au semnat joi, 12 martie 2026, la Palatul Cotroceni, un acord de parteneriat strategic, marcând o etapă semnificativă în relațiile bilaterale dintre cele două țări. Documentele includ colaborări în domenii esențiale precum apărarea, energia și conectivitatea.

Unul dintre punctele-cheie ale acordului vizează producția comună de drone în România, un proiect menit să sprijine eforturile Ucrainei de apărare în contextul războiului în desfășurare.

Întrebat cu acel prilej dacă acordul semnat pentru construirea de drone în România presupune şi consilierea Armatei române în apărarea de dronele care atacă pe Dunăre, liderul ucrainean a precizat că „acest lucru va depinde de dorinţa părţii române”.

O dronă rusească s-a prăbușit în noaptea de joi spre vineri pe un bloc de locuințe din municipiul Galați, provocând o explozie și un incendiu la un apartament aflat la etajul 10. Foto: Reddit

O dronă rusească s-a prăbușit pe un bloc din Galați și a explodat

Reamintim că o dronă rusească s-a prăbușit în noaptea de joi spre vineri pe un bloc de locuințe din municipiul Galați, provocând o explozie și un incendiu la un apartament aflat la etajul 10. Autoritățile au emis mesaje RO-Alert pentru populația din județele Galați, Brăila și Tulcea, iar două aeronave F-16 și un elicopter militar au fost ridicate de urgență.

Incidentul a determinat Bucureștiul să apeleze la Consiliul de Securitate al ONU pentru prima dată în cei 70 de ani de când face parte din organizație deoarece securitatea țării a fost direct încălcată, după ce până acum România a funcționat ca un pilon de stabilitate regională.

Oana Țoiu

56 de țări au denunțat incidentul cu drona rusească

Cincizeci și șase de țări, inclusiv membre UE și NATO, au condamnat luni, la ONU, comportamentul „inacceptabil” al Rusiei în urma prăbușirii unei drone de tip Geran 2 peste un bloc de locuințe din Galați, a declarat Oana Țoiu.

„Acest ultim incident a avut un impact direct asupra siguranței civililor nevinovați din România. Un astfel de comportament este inacceptabil în conformitate cu dreptul internațional și trebuie să înceteze”, a declarat Oana Țoiu înainte de ședință, înconjurată de zeci de ambasadori, inclusiv cei din Statele Unite, Franța și Ucraina.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat miercuri, 3 iunie, că este pregătit pentru negocieri directe cu liderul rus Vladimir Putin, cu scopul de a pune capăt războiului. Declarația a fost făcută în timpul unei conferințe de presă comune cu secretarul general NATO, Mark Rutte, la Kiev, potrivit NV.ua.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE