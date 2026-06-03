La familia Reghe-Prodan, liniștea pare că e în concediu permanent. Anamaria Prodan e foc și pară după ce Laurențiu Reghecampf a lipsit de la absolvirea lui Bebeto, eveniment la care au ajuns toți cei apropiați. Inclusiv bona Nuți. Impresara spune că fiul lor suferă din cauza lipsei de comunicare cu tatăl lui și îl acuză pe Reghe că nu mai ia de mult singur deciziile, ci este influențat de actuala parteneră. Ca și cum nu era suficient, procesele curg pe bandă rulantă, iar Prodanca ironizează situația și spune că unii au descoperit în instanță o „sursă de venit”.

Loredana a lăsat microfonul și s-a înclinat în fața unei legende. La gala care a marcat 50 de ani de la primul 10 perfect din istoria gimnasticii, artista a făcut un gest care a furat toate privirile: s-a așezat în genunchi în fața „Zânei de la Montreal”. Și, să fim sinceri, dacă cineva merită o asemenea reverență, Nadia este aceea. Seara a fost plină de emoție, muzică și nume mari, iar momentul în care cele două personalități din Onești au cântat împreună a ridicat sala în picioare. O horă, un 10 perfect și multe aplauze: rețeta unei seri memorabile.

Vă mai amintiți de Bianca Lăpuște? Soția lui Marius Moga a reapărut în lumina reflectoarelor și a demonstrat că discreția este cea mai bună strategie de imagine. Fosta jurnalistă a fost surpriza elegantă a unei nunți unde ea și Moga au fost nași, iar apariția ei a atras imediat atenția invitaților. De ani buni, Bianca a ales să stea departe de rețelele sociale și de agitația mondenă, concentrându-se pe familie. Într-o lume în care toată lumea postează tot, ea a ales varianta… tăcerii. Rezultatul? Cu cât apare mai puțin, cu atât lumea este mai curioasă să o vadă.

Augustin Viziru era „să-și rupă dinții” la filmările pentru „Tătuțu”. Actorul, care îl joacă pe „Ciroză”, a povestit că într-o scenă de alergare, pantofii i-au jucat feste pe un mozaic lucios, iar căzătura părea inevitabilă. Din fericire, și-a păstrat echilibrul și a evitat un impact care l-ar fi putut lăsa fără câțiva dinți. Cu umorul deja cunoscut, a zis că „era să-și rupă dinții”, spre amuzamentul echipei. Cei care îl urmăresc de ani buni nu sunt chiar surprinși. Acum 11 ani, la „Ferma vedetelor”, o accidentare cu toporul l-a scos din competiție și l-a trimis direct la spital.

Cine dansează mai senzual: Mădălina Ghenea sau Emil Rengle? Internetul încă dezbate. Cei doi au apărut într-un clip filmat pe o plajă, cu o coregrafie relaxată, dar suficient de intensă cât să aprindă imaginația internauților. Chimie, ritm și priviri care spun mai mult decât o mie de comentarii. Pe scurt: rețeta perfectă pentru un viral. Nu e prima dată când atrag atenția împreună, iar după aparițiile din Mexic, cei doi revin în forță și demonstrează că uneori câteva secunde de dans pot genera multe discuții decât un sezon întreg de reality-show.









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