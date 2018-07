Roxana Vancea, probleme de sănătate. “Am stat cu capul umflat”

După intervenţiile pe care şi le-a făcut, Roxana Vancea a rămas foarte umflată şi medicul i-a recomandat să rămână în casă pentru a nu se ajunge la complicaţii.

„Nu m-am măritat, am fost martoră la o nuntă, da. Unde vreau să mă duc vara asta? Nu fac nimic. Am crezut că s-a îndrăgostit stomatologul de mine, mi-am făcut nişte intervenţii şi am stat cu capul umflat în casă, nu am mai ieşit afară, nu am fost să mă bronzez, nu am fost la plajă, nu m-am mai antrenat. Nu am avut voie. Mi-am pus două implanturi care dor rău şi am şi aparatul ăsta…Vreau să merg cu ai mei cu corturile la Dunăre”, a declarat Roxana Vancea în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Citește și

S-au inversat rolurile între surori. Nicoleta Luciu ia lecții de la Iuliana despre modă și machiaj