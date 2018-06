Silvia este câștigătoarea „Bravo, ai stil! All Stars”, a marelui premiu de 100.000 de lei

Spectacol desăvârșit, emoții uriașe, sâmbătă seara, în Marea Finala „Bravo, ai stil! All Stars”. Unicul show din România dedicat elegantei, creativității, stilului, și-a desemnat câștigatoarea. Silvia a fost aleasa sâmbătă seara, in cadrul Galei ce a fost difuzata, in direct, la Kanal D, castigatoarea sezonului „Bravo, ai stil! All Stars”.

Silvia a fost incununata drept Cea mai stilata femeie din Romania si a intrat in posesia sumei de 100.000 de lei, intrunind 65,8% din voturile telespectatorilor. Concurenta i-a cucerit total pe jurati si pe telespectatori, atat cu tinuta si momentul prezentate in aceasta ultima seara a competitiei, Gala , dar si prin styling-urile prezentate de-a lungul competitiei.

“Ma simt fericita, ma simt indreptatita! 0.01% m-am indoit si m-am gandit, pentru o clipa ca pot sa pierd insa, cred in Dumnezeu, si atat de mult m-a ajutat in viata, si mi-a indeplinit toate dorintele incat am stiut ca va fi de partea mea si in aceste momente. Atunci cand esti drept, reprezinti adevar si iubire, nu ai cum sa nu reusesti”, a spus, extrem de emotionata Silvia, castigatoarea “Bravo, ai stil! All Stars”, imediat dupa Gala din aceasta seara.

Silvia a marturisit ce a insemnat pentru ea “Bravo, ai stil! All Stars”. “ a insemnat totul pentru mine, energia mea, munca mea, este tot ce am mai frumos in mine. Eu am investit tot ce am mai frumos in sufletul meu, in tinutele in care am defilat aici, in styling-urile pe care le-am alcatuit in acest show de fashion. a fost si este parte din familia mea”, a marturisit Silvia.

Iuliana, concurenta care s-a clasat pe locul doi, intrunind 34,2% din voturile telespectatorilor vizibil emotionata, si-a stapanit cu greu lacrimile in momentul in care a fost anuntata marea castigatoare.

