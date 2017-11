Simona Halep este fană Mălăele. Actorii din „Cafeneaua” s-au pozat cu numărul 1 mondial

Nu mai este niciun secret că, pe lângă tenis, Simona Halep este o mare pasionată de teatru. Ea a fost văzută deseori în sălile de spectacole, însă cel mai frecvent se pare că merge să-l vadă pe Horațiu Mălăele, de care îl leagă o frumoasă prietenie. De altfel, și atunci când are timp, cunoscutul actor se duce la meciurile Simonei, chiar și când acestea se desfășoară în străinătate.

Luni seara, la Teatrul Național din București, Simona Halep a venit să vadă spectacolul „Cafeneaua”, în care Mălăele joacă alături de Emilia Popescu și Dana Dogaru. Nu a fost singură, dar nici cu prietenul ei, ci cu mai mulți amici, printre care s-a remarcat și fostul portar Bogdan Stelea.

„Mi-a zis Horațiu să nu plec după spectacol, că vrea o domnișoară să ne vadă. Am fost foarte uimită să o văd pe Simona! Am luat-o în brațe, am pupat-o, am felicitat-o, ne-a felicitat și ea pe noi. Și i-am zis că știu că toată lumea vrea să își facă o poză cu ea și că nu o să mai apuc prea curând, așa că ne-am făcut repede o fotografie”, a povestit pentru Libertatea actrița Emilia Popescu. De altfel, ea a postat imediat imaginea pe pagina de Facebook, culegând numai cuvinte de admirație din partea prietenilor.

Halep nu este la prima vizită în Naționalul bucureștean. Ea a mai fost văzută de curând la „Dineu cu proști” și la „Caramitru-Mălăele, câte-n lună și în stele”, atunci când s-a și pozat cu cei doi protagoniști. De asemenea, directorul TNB o invită deseori pe Simona la spectacole, mai ales că amândoi sunt aromâni de origine și este cunoscută relația strânsă pe care aceștia o au de obicei.