Sorana Darclee e din nou singură. Artista, care își serbează în curând ziua de naștere, a vorbit despre cum va petrece alături de prieteni, dar și ce crede despre bărbatul ideal.

După ce în vara anului trecut a publicat o imagine în care apărea alături de iubitul ei, acum artista a lăsat să se înțeleagă că este din nou singură.

„Mă petrec alături de cei mai buni prieteni, nu obişnuiesc să fac petreceri mari. O să fac o petrecere mare atunci când o să schimb prefixul. Prin urmare, ne vedem peste cinci ani. Sunt mândră de vârsta mea, înseamnă că am mai trecut un an şi sunt sănătoasă. În fiecare an cunosc oameni interesanţi şi încerc să îi ţin alături de mine. Sunt mulţi oameni care m-au împins de la spate. Îmi doresc ca mama să fie sănătoasă şi vreau echilibru în viaţa mea. Dezechilibrul sentimental ,m-a ajutat să mă simt mizerabil şi să scriu ce simt. (…) Eu nu cred că alesul vine pe cal alb, poate soseşte cu metroul. Eu sunt aia mai pămpăloaică aşa, mai cu ciungă în păr„, a susţinut Sorana.

