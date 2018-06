“Cele mai dragi persoane din viata mea sunt acum aici sau au fost azi in emisiune. viata mea se datoreaza lor. Daca nu erau ei, nu as fi putut sa ma intorc. Traiti, traiti oameni buni!”, a spus Teo Trandafir la Kanal D. “Te-am dezamagit vreodata?”, și-a întrebat Maia mama.



“Niciodata! Niciodata! Nu! Dar vreau sa mai stii ceva. Nu numai ca nu m-ai dezamagit niciodata, dar nu m-am sacrificat pentru tine niciodata! Am fost onorata si sunt onorata sa asist in fiecare zi la miracolul pe care il reprezinti tu! Mamele si parintii, in general, nu se sacrifica pentru copiii lor. Suntem onorati ca aceste creaturi magnifice ne-au ales de Sus si au venit fulgerator in viata noastra pentru a o schimba pentru totdeauna!“, a explicat Teo Trandafir. Recent, fiica lui Teo a împlinit 14 ani.

