Moment tensionat la concertul lui Dorian Popa. Ce i-a spus unui fan aflat în public. „A vrut să dea un copil afară”

Dorian Popa a avut o discuție cu un copil, fiind acuzat de un internaut, că l-ar fi certat pe micuț, deoarece nu a fost de acord cu vorbele lui despre puterea divină.

„Chiar acum, Dorian Popa ceartă copiii care nu sunt de acord cu credința lui. A vrut să dea un copil afară de la concert”, a scris persoana care a publicat filmarea.

Dorian Popa i-a explicat micuțului faptul că este mare păcat ca cineva să glumească pe seama lui Dumnezeu.

„Care este versetul meu preferat din Biblie? Și i-am răspuns: Matei 5:5 „Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul.” Dar în cazul în care? Sunteți curioși ce alte versete preferate mai am? Uite, vă arăt așa. Vă arăt așa. Aici sunt toate versetele mele preferate pe care mi le-am notat… Într-un final m-am apucat să citesc, pentru că au trecut. Care a râs? Care a râs? Ce a zis Domnul când eu vorbesc de credință, inima mea?

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Nu a putut să facă o glumă când eu vorbesc de citate din Biblie legat de faptul că cineva nu știe să citească. Este problema lui. Tu poți să rămâi cu noi aici, dar data viitoare când cineva vorbește de Doamne, Doamne, ți-aș spune așa: nu mai râde, că e păcat mare iubirea mea, da? Domnul să trăiască în păcatul lui dacă își permite asemenea glume când eu vorbesc de credință, da? Vezi exact ce vorbeam mai devreme.

O să apară și TikTok-ul, că „idiotul de popă vorbește de Doamne, Doamne”. Tu ține-l pe Doamne, Doamne în suflet cu tine, da?”, a spus Dorian Popa la concert. Dorian Popa trece printr-o perioadă grea, după ce patrupedul acestuia, Cheluțu, a murit zilele trecute.

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