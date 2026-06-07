Bărbatul conducea un microbuz închiriat cu numere de înmatriculare elvețiene și le-a spus polițiștilor că se mută la München.

În vehicul se aflau mai multe obiecte personale, însă situația a ridicat suspiciuni, iar agenții de la Hauptzollamt Ulm au decis să verifice în detaliu încărcătura.

În timpul controlului, vameșii au descoperit un MacBook și un televizor LED, cu o valoare totală de peste 1.500 de euro, care nu fuseseră declarate la intrarea în Uniunea Europeană.

Întrebat inițial despre bani, românul a declarat că deține aproximativ 5.600 de euro în numerar, în franci elvețieni. Verificările amănunțite au dus însă la o descoperire mult mai mare.

În torpedou și în bagaje, vameșii au găsit sume suplimentare ascunse, în valoare de aproximativ 50.000 de euro în total. Concret, românul ascunsese în torpedou și în bagaje un total de 27.000 de franci elvețieni și 24.700 de euro.

În total, el încercase să introducă ilegal în Germania echivalentul a aproape 50.000 de franci elvețieni.

Vameșii au găsit peste 50.000 de euro în mașina românului. Foto: Hauptzollamt Ulm

Conform legislației europene, orice persoană care intră sau iese din Uniunea Europeană cu sume de 10.000 de euro sau mai mult în numerar este obligată să le declare la vamă. Regula se aplică indiferent de valuta transportată.

Nedeclararea sumei poate atrage sancțiuni administrative și suspiciuni de infracțiuni financiare, inclusiv evaziune fiscală sau spălare de bani.

În cazul românului, autoritățile germane au deschis două proceduri: una contravențională pentru declararea incorectă a numerarului și una penală pentru suspiciuni legate de bunurile electronice nedeclarate.

Acesta a fost obligat să achite pe loc taxe vamale de aproximativ 350 de euro înainte de a-și putea continua drumul.

În același timp, suma de aproape 50.000 de euro a fost reținută temporar de autorități până la finalizarea verificărilor privind proveniența banilor, potrivit presei locale.

Zona de control de pe A96, lângă Sigmarszell, este cunoscută pentru verificări frecvente ale vameșilor germani, în special asupra vehiculelor care vin dinspre Elveția.

Autoritățile raportează periodic cazuri similare în care banii cash nu sunt declarați sau bunurile sunt transportate fără documente corespunzătoare.

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