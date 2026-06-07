Mara Bănică a făcut senzație la cununia religioasă a Simonei Trașcă! Fosta asistentă TV și Marian Buzilă s-au căsătorit ieri, 6 iunie, iar frumoasa prezentatoare de la Antena Stars și soțul ei le-au fost nași.

Pentru evenimentul important, Mara Bănică a optat pentru o rochie lungă, turcoaz, tip sirenă. Ținuta elegantă i-a pus în valoare silueta, vedeta slăbind foarte mult în ultima perioadă.

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La capitolul coafură, jurnalista a optat pentru un coc lejer, lăsându-și câtgeva șuvițe rebele. Machiajul a fost și el discret, dar elegant.

Mara Bănică a anunțat vcă petrecerea de nuntă va avea loc în această seară și este nerăbdătoare să participe la un eveniment așa important din viața ei și a soțului său.

„Ieri pe seară, la biserica noastră de suflet, Sfântul Gheorghe Nou, i-am cununat pe Simona și Marian. Am dorit discreție totală și am avut-o! Iubim această biserică mult, aici ne-am cununat și noi, aici ne-am botezat copiii, aici a fost slujit drumul tatei spre cer…Astă seară, petrecem!”, a declarat Mara Bănică, pe Facebook.

De asemenea, mara a postat pe contul de socializare o imagine din biserică și le-a urat mirilor Casă de Piatră și multă iubire!

„Casa de piatra, Simona si Marian! Sa va iubiti, sa va respectati si sa fiti intelepti! ”, a transmis Mara pe contul de socializare.

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