Luni, la ora 11.00, conducerea PNL se întâlnește cu Tomac

Liderul liberal Ilie Bolojan a clarificat poziția formațiunii în eventualitatea în care Executivul propus de premierul desemnat, Eugen Tomac, nu va obține majoritatea necesară în Parlament.

Potrivit acestuia, într-un astfel de scenariu, conducerea centrală a PNL se va întruni pentru a analiza situația și pentru a stabili dacă liberalii vor înainta o nouă nominalizare pentru funcția de prim-ministru.

„Nu am ajuns într-o astfel de ipoteză”, a punctat liderul PNL, potrivit News.ro. El a precizat că poziția finală a partidului față de noul Cabinet va fi adoptată abia săptămâna viitoare, în urma unei runde de consultări oficiale programate cu prim-ministrul desemnat.

În cadrul unei conferințe de presă susținute sâmbătă, președintele PNL a fost chestionat cu privire la flexibilitatea partidului de a avansa un alt nume pentru funcția de premier, în eventualitatea în care prim-ministrul desemnat nu va întruni majoritatea parlamentară necesară pentru învestirea Cabinetului.

„Am fixat pentru luni, la ora 11.00, întâlnirea conducerii PNL cu domnul Eugen Tomac, premierul care a fost desmenat. După această întâlnire va urma convocarea Biroului Politic Naţional care va lua o decizie în cursul săptămânii viitoare vizavi de atitudinea pe care PNL o va avea. Dacă se va ajunge la o astfel de ipoteză, conducera PNL va lua deciziile în consecinţă, dar nu am ajuns într-o astfel de ipoteză şi după şedinţa Biroului Poltic de săptămâna viitoare veţi afla care este poziţia PNL pe această problemă”, a răspuns Ilie Bolojan.

Criza politică din România a început în aprilie 2026, odată cu spectacolul politic organizat de PSD la Palatul Parlamentului intitulat „Momentul Adevărului”, un referendum intern unde social-democrații au votat retragerea sprijinului pentru premierul liberal Ilie Bolojan.

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac ca viitor prim-ministru

Eugen Tomac, numit în octombrie 2025 consilier prezidențial onorific pentru relația cu românii de pretutindeni, este varianta de prim-ministru pe care președintele Nicușor Dan a propus-o joi, 4 iunie 2026, Parlamentului. Din acest moment, Tomac are la dispoziție 10 zile pentru a prezenta Parlamentului programul de guvernare și lista miniștrilor, ca să ceară votul de încredere.

„Am ales, ca propunere de prim-ministru, o persoană independentă de partidele din Parlament, dar o persoană care are experiența politică de a discuta cu fiecare din partidele din Parlament, pentru că e nevoie de consens de la multe partide pe multe probleme, și, pentru asta, e nevoie de experiență politică”, a declarat Nicușor Dan la conferința de presă.

La rândul său, Eugen Tomac a precizat că știe la ce misiune dificilă se înhamă, înțelege mizele politice și cere partidelor deschidere la negocieri. „Îmi doresc să găsesc deschidere și un dialog sincer din partea tuturor forțelor politice democratice și prooccidentale din Parlament, pentru a învesti un guvern care va avea o singură agendă: binele comun al cetățenilor României”, a afirmat Tomac.


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