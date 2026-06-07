22 de județe, afectate de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ

Meteorologii au emis duminică, între orele 12:00 și 21:00, o atenționare cod galben de ploi torențiale, vijelii și căderi de grindină pentru București și 22 de județe.

Sunt vizate de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ zonele: Carpații Orientali, jumătatea de est a Carpaților Meridionali, Dobrogea și cea mai mare parte a Moldovei și Munteniei.

Cod galben duminică, 7 iunie. Foto: ANM

„Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii (viteze de 50…70 km/h) și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte (1…3 ore) sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15…25 l/mp și izolat de peste 30…40 l/mp”, a transmis ANM.

Cod galben de ploi torențiale, vijelii și căderi de grindină în 12 județe, luni, 8 iunie

ANM a emis o atenționare cod galben de vreme rea și pentru luni, 8 iunie, între orele 12:00 și 21:00, care va afecta 12 județe.

Cod galben luni, 8 iunie. Foto: ANM

„Local în Muntenia, sud-vestul Moldovei, Carpații Orientali și jumătatea estică a Carpaților Meridionali vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii (viteze de 50…70 km/h) și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte (1…3 ore) sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15…25 l/mp și izolat de peste 30…40 l/mp”, potrivit meteorologilor.