Omul de afaceri a achiziționat clădirea în 2020

Omul de afaceri, în vârstă de 62 de ani, originar din Londra, a achiziționat în 2020 clădirea de piatră, cunoscută sub numele de The Filter House, situată în zona izolată Hayeswater Gill Valley, la aproximativ un kilometru de satul Hartsop. El a cheltuit 70.000 de lire sterline doar pentru a asigura accesul la fosta unitate de filtrare construită în anii 1920, sperând să o transforme într-o locuință de vacanță pe care să o folosească personal și să o închirieze turiștilor.

Însă planurile sale, care promovau locația drept un „colț de rai” ce putea găzdui până la zece persoane, au stârnit controverse în regiunea cunoscută pentru dezbaterile aprinse legate de impactul caselor de vacanță asupra comunităților locale. Potrivit Daily Mail, criticii au susținut că astfel de proiecte transformă zonele rurale și peisajele naturale în destinații turistice aglomerate, golind satele de rezidenți permanenți.

Proiectul ar putea avea un „efect de gentrificare”

National Trust a avertizat că proiectul ar putea avea un „efect de gentrificare”, iar Consiliul parohial din Patterdale a criticat inițiativa bărbatului ca fiind „nepotrivită și nedorită într-o zonă atât de sensibilă”. Un vecin a subliniat într-o obiecție depusă în cadrul procesului de aprobare că există un „sentiment local puternic” împotriva proiectului, în timp ce altcineva a afirmat ferm: „Nu am susținut niciodată și nu vom susține utilizarea sa ca locuință de vacanță”.

După șase ani de dispute legale, incluzând două cereri de planificare respinse anterior, cazul a ajuns în fața Inspectoratului de Planificare, care a susținut decizia autorităților din Parcul Național Lake District. Acestea au refuzat să clasifice clădirea drept o locuință legală, motivând că aceasta nu dispune de „facilități necesare pentru traiul de zi cu zi”. Hotărârea înseamnă că bărbatul nu poate locui legal în clădire și riscă măsuri de executare din partea consiliului dacă va continua să o folosească, mai scrie Daily Mail.

Ce a transmis omul de afaceri

Cu toate acestea, omul de afaceri a declarat că nu intenționează să renunțe.

„Cum ar putea să mă oprească să o folosesc ca locuință de vacanță? O mulțime de oameni, o mulțime de prieteni de-ai mei au stat acolo în ultimii cinci ani. Dacă vor să-mi dea un ordin de oprire, ar fi distractiv, pentru că i-aș da direct în judecată”.

Conform Daily Mail, el a susținut că proprietatea a fost utilizată ca locuință de vacanță timp de 15 ani, inclusiv de un fost proprietar care a cumpărat-o în 2008. Cu toate acestea, funcționarii de planificare au indicat că el nu a putut dovedi utilizarea continuă a clădirii ca locuință de vacanță pe o perioadă de patru ani, condiție necesară pentru a o legaliza.

„Orice dezvoltare ar afecta negativ acest peisaj”

Opozanții au avertizat că proiectul ar fi adus trafic, poluare luminoasă și o „domesticire” nedorită într-una dintre cele mai liniștite văi ale Lake District. Consiliul parohial din Patterdale a argumentat că proiectul „nu ar aduce beneficii nimănui, în afară de solicitant” și a avertizat asupra unui „precedent periculos” care ar permite transformarea clădirilor abandonate din Parcul Național în locuințe de vacanță.

Un rezident local a subliniat într-o obiecție anterioară: „Această clădire se află într-o vale liniștită, neatinsă, unde nu mai există alte construcții. Orice dezvoltare ar afecta negativ acest peisaj și vederile din vârfurile înconjurătoare”.

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