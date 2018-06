“La mine este simplu în momentul de față, cu toate că pare complicat. E simplu. Suntem în continuare prieteni, trebuie să fim prieteni pentru copilul nostru. Avem un copil care trebuie crescut de ambii părinți, să avem grijă de Sofia, care are acum 1 an și 8 luni. Bineînțeles că trebuie să existe și iubire și respect pentru că acest drum nu se poate opri acum. În continuare, va trebui să ne vedem și să avem grijă de bunul curs al lucrurilor. În cazul nostru, nu are cum să fie sfârșitul pentru că ne leagă un copil foarte frumos”, a declarat Victor Slav la Wowbiz.

Dan Capatos a fost cel care a comendat despărțirea Biancăi de Victor, ținând să precizeze că vedeta nu este făcută pentru a fi soție.

Citește și