Prezentă la Elle New Media Awards 2018, Andreea Bălan a socializat cu ceilalți bloggeri și influenceri, încercând să „fure” meserie.

„Astăzi voi privi și bineînțeles că tot timpul ai ceva de învățat, mai ales că m-am apucat și eu de vlogging, pe canalul meu de YouTube, AndreeaBălan, și chiar arăt foarte multe chestii interesante din viața mea, pe care oamenii nu le știau pentru că ani și ani am vrut să fiu perfectă în fața camerei și să arăt doar partea bună a lucrurilor. Acum arăt tot ce e în backstage și tot ceea ce fac acasă cu soțul meu și cu Ela, ba și cât de neîndemânatică sunt la unele lucruri. Deci nu mai sunt chiar atât de perfectă. Cred că trebuie la un moment dat să arăți și părțile acestea, nu numai perfecțiunea”, ne-a povestit Andreea, care în momentul de față se ocupă doar de partea creativă a fimulețelor, nu și de montajul lor.

„Nu am timp să montez pentru că postez de două ori pe săptămână, chiar de trei ori și nu aș putea să mă ocup și de asta. Mă ocup și de pagina mea de Facebook, de Instagram, eu postez pe YouTube, dar să stau să și montez nu pot. Am o fată care montează foarte bine. Dar eu le gândesc. Adică vorbesc cu dansatoarele să abordăm subiectul cutare sau cu soțul meu să mă învețe să fac cozonaci. E o muncă creativă și de asta mă ocup eu”, a completat artista.

Andreea Bălan s-a mai relaxat de când face vlogging și nu mai caută să fie fără cusur în fața camerelor

Culmea este că doar în câteva luni, de când a început să se filmeze și în alte ipostaze, Andreea s-a relaxat complet, este mult mai calmă și a scăpat de obsesia perfecțiunii.

„Da, m-a relaxat și m-a făcut să fiu mai liniștită, mai calmă, pentru că era foarte stresant tot timpul să arăți perfecțiunea. Mi-a fost greu până am pus camera în mână, până am început să filmez. Am filmat un pic în vacanță în ianuarie, dar nu-mi găseam cuvintele și la un moment dat mi-am luat inima în dinți și am început cu cozonacii și mi-am dat seama după ce am văzut filmarea că e foarte tare și că e ok să fiu mai dezinvoltă. E greu până iei camera în mână, asta e ideea, că după aceea te obișnuiești, te vezi, te studiezi și îți dai seama că trebuie să fii cum ești, naturală”, ne-a spus Bălan, care susține că deși are atâția ani de experiență în fața camerelor, atunci când a decis să se apuce de vlogging și-a dat seama că nu se compară deloc cu ceea ce a făcut de când era o puștoaică.

„E altceva să faci vlog. Una e să te duci să cânți, să dansezi sau să vorbești la o emisiune strict de ce promovezi tu și alta e să începi să te filmezi prin casă spunând tot felul de chestii. Vreau să intru și pe zona de inspirațional, pe zona de beauty și să continui cu cooking-ul pentru că pe inspirațional eu am citit foarte multe cărți, m-am dezvoltat foarte mult, am trecut prin niște experiențe datorită cărora a trebuit să mă schimb fundamental ca om și atunci pot să dau niște sfaturi sau niște recomandări de cărți și o să intru și pe zona asta un pic”.

VIDEO: Bogdan Sorocan

FOTO: Dumitru Angelescu

