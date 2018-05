De când s-a lansat în showbiz, Bianca Drăgușanu este înjurată și criticată pe site-urile de socializare de anumiți hateri care par că au ceva personal cu prezentatoarea TV. Se pare că acești „Gică contra” sunt de fapt niște admiratori înfocați care nu vor să-și recunoască simpatia pentru Bianca.

Invitată la „Interviurile Libertatea”, Bianca ne-a spus că a ajuns în punctul în care nu se mai lasă încărcată negativ de persoanele care stau să posteze comentarii urâte la adresa ei. Mai mult, prezentatoarea de la „Te vreau lângă mine” a ajuns la concluzia că de fapt acești hateri sunt de fapt niște admiratori care preferă să nu recunoască. „De multă vreme nu mă mai deranjează comentariile. Ce nu te omoară, te face mai puternic. Plus că oamenii ăștia tot timpul vor exista .Haterii nu or să moară niciodată. Ei se înmulțesc și mai mult decât atât mi-am dat seama că haterii sunt cei mai mari fani ai mei. Deci ei te caută, își pierd din timpul lor prețios ca să intre pe pagina ta, să se uite la postările tale și din timpul lor ăla prețios de hater mai scrie și câte un comentariu”, ne-a povestit Bianca.

Bianca Drăgușanu este înjurată, dar copiată de haterii ei

Drăgușanu ne-a mai declarat că nu de puține ori au fost cazuri când, după ce a fost criticată pe platformele media pentru operațiile estetice, aceleași persoane să ajungă fix în cabinetul medicului unde s-a operat Bianca și să ceară aceeași intervenție. „Apropo de chestia asta. Zilele trecute am fost jignită de una dintre admiratoarele mele sunt acoperire hater, care avea o problemă cu buzele mele. Bine cum toată lumea are multe probleme cu buzele mele de multă vreme. Chiar nu-mi pasă. Și zilele trecute i-am făcut o vizită domnului doctor Doboș care are grijă de aspectul meu atât de fața mea cât și corp, de mai mulți ani. I-am făcut o vizită ca să reînnoim niște chestii. Ce crezi? Înainte să intru din cabinetul lui ieșea o domnișoară. Cine crezi că ieșea? Că mi se părea cunoscută. Că am intrat pe profilul ei că de cele mai multe ori haterii ăștia ori sunt oameni care nu-și pot depăși condiția, ori oameni care au niște frustrări. Chiar nu mi se întâmplă mereu să intru pe profilul unei persoane care îmi vorbește urât sau mă înjură, dar acum așa s-a nimerit. Așa că am recunoscut-o și s-a făcut să mă întâlnesc la doctorul meu cu această persoană care, venise cu poza mea că vrea buze ca ale mele. L-am întrebat pe domnul doctor, care îmi este prieten. Ea ieșise cu niște buze mai mari ca ale mele, dar mă comenta”, ne-a povestit Bianca amuzantă, completând că ar fi trebuit să-i răspundă tinerei cu pricina.

„N-am mai reușit să o caut, că am mulți pe care îi blochez că îi dădeam un mesaj să o felicit cât de bine îi stă. Gen cu trei zile în urmă mă jignea și acum vrea să fie ca mine”.

