În ciuda disputelor din trecut, Bianca și Victor formează acum unul dintre cele mai sudate cupluri din showbiz. Nu spunem noi asta, ci chiar ei prin răspunsurile pe care ni le-au dat la aceluiași set de întrebări.

Pentru a vedea cât de bine se cunosc Bianca și Victor le-am propus să răspundă, separat, la un set de întrebări care îi vizau pe amândoi. Ce a ieșit, vă lăsăm pe voi să descoperiți.

Cine se trezește primul?

Bianca: „Eu mă trezesc prima. Nu îi fac tot timpul și lui cafeaua pentru că mă trezesc, am băut cafeaua, am mâncat ceva în viteză și am plecat, pentru că viața mea este în viteză în ultima perioadă”.

Victor: „În ultima perioadă, ea pentru că și adoarme mult mai devreme. Cu câteva ore bune chiar. Se întâmplă destul de des să-mi facă și cafeaua”.

Care sunt florile preferate ale Biancăi?

B: „Cred că trandafirii. Nu pot să spun că am o floare preferată pentru că toate florile sunt frumoase, dar cred că trandafirii”

V: „Trandafirii”

Ce îl enervează cel mai tare pe Victor?

B: „Că fac zgomot din orice și la modul general îl cam enervez eu cu orice. Cel mai mult nu există pentru că eu sunt un tot, așa”

V: „Știu că nu a răspuns chiar ce mă enervează pe mine cel mai tare, dar sunt sigur că a răspuns că mănâncă dezordonat. Și gălăgie dimineața, da”.

Ce o emoționează pe Bianca, în afară de fiica voastră și tot ceea ce ține de ea?

B: „Poveștile oamenilor pe care le aud zi de zi în emisiunea mea, „Te vreau lângă mine”

V: „Este clar că fetița noastră o emoționează cel mai tare. După aceea sunt multe lucruri care o emoționează. Acum eu trebuie să mă pun în mintea ei să-mi dau seama ce a răspuns. Dacă s-ar uita la mine chiar m-ar putea ajuta, dar nu se uită la mine. Deci…O emoționează oamenii care au nevoie de ajutor și mai ales când acel ajutor îi este direct cerut, atunci face într-un fel și rezolvă acea problemă”.

La cine vine Sofia prima dată atunci când ajungeți amândoi acasă, în același timp?

B: „La mama, tata nici nu există. Tata este TATO. Când era mai mică, eu eram mama, ier el era mam, iar acum este tato”

V: „La ea. Deocamdată. Mai încolo nu cred că o să se mai întâmple așa. Îmi zice TATO, da. Sună bine, dar sunt curios când o să zica TATA”.

Bianca și Victor au răspuns aproape la fel la toate întrebările

Cine a ales numele Sofiei?

B: „Amândoi, împreună am ales numele. Acum regret că nu pot să schimb și să dau timpul înapoi să o pun să o cheme Madi, dar ea poate să-și aleagă un nickname. Madi o cheamă pe mama mea și mi-aș fi dorit să poarte acest nume pentru că nu l-am auzit la nimeni înafară de ea, iar Sofici sunt atât de multe încât în fața blocului când ieșim pe afară toată lumea e Sofia, la locul de joacă la fel, la televizor sunt desenele cu Sofia. Cred că zilele trecute am auzit și o cățelușă pe care o chema Sofi. Am noroc că o cheamă și Natalia și cu siguranță atunci când va crește mai mare o voi striga Natalia, că vor fi 14 Sofici în clasă, iar e ava fi și Natalia”.

V: „Eu l-am ales și ea a fost de acord”

Cine este cel chibzuit în familie, care are grijă de bani?

B: „Ai altă întrebare? Să spun ceva despre mine. Eu nu am vicii: nu beau, nu fumez, dar atunci când nu pot să adorm, cumpăr. Și cumpăr , cumpăr, cutii peste cutii și vin tot felul de curiere, este plină casa de lucruri. Atât. Îmi plac pantofii și poșetele”.

V: „Suntem într-o oarecare măsură cam la fel, dar cred că eu sunt mai chibzuit”.

Te vreau lângă mine sau Wowbiz?

B: „Te vreau lângă mine de luni până sâmbătă de la ora 13:00, iar noaptea, dacă nu adormi, după emisiunea puternică pe care o fac eu, poți să te uiți la Wowbiz”.

V: „Te vreau lângă mine, Wowbiz este perfect”.

VIDEO: Vlad Chirea

