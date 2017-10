Într-o perioadă când toată lumea încearcă să aibă mai multe job-uri sau chiar mai multe business-uri, Cristina Spătar s-a apucat de cursuri de perfecționare. Cântăreața vrea să se lanseze în modă, așa că, de ceva vreme, a făcut cursuri de croitoreasă și e la un pas să-și ia diploma.

Deși nu a luat încă diploma de croitoreasă, Cristina Spătar este pe drumul cel bun, acela de a putea lucra cot la cot cu angajatele ei. „Sper în trei săptămâni- o lună să termin colecția. Suntem încă la început. Acum urmez cursurile de designer vestimentar. Am mai tras și chiulul în ultima perioadă că am fost plecată în Italia. Noi colaborăm cu niște fabrici din Italia, de fapt cumnatul meu. Eu aduc o parte din haine din Italia și o parte le facem aici în România, la atelier. Rochiile de seară, spre exemplu, le facem noi în atelier, iar hainele de zi le aduc din Italia”, ne-a declarat cântăreața.

Cristina Spătar este croitoreasă de rochii de seară

Spătar vrea ca în viitorul apropiat să termine de amenajat atelierul, să-și mărească numărul de angajați și să se lanseze oficial pe piață. Până atunci însă lucrează intens la acest proiect și, pe lângă cursuri, face drumuri în Italia de unde aduce haine de zi, dar și stă pe la atelier unde crează rochii de seară. „Cât am fost în Italia am tras chiulul, deci am mai pierdut și sunt în urmă. Știi de ce am vrut să fac școala asta? Nu să mă dau eu marea designeriță și cunoscătoare, ci să am idee. Să știu ce să cer croitoreselor, să știu să le explic cu ușurință atunci când îmi doresc să fac un anumit model de rochie sau de altceva și dacă nu e vreuna la muncă, intru la mașina de cusut. Sper să fiu în stare. Acum apreciez și mai mult munca asta, pe care altă dată nici nu o vedeam, cea a croitoreselor”, ne-a mai spus Cristina Spătar.

VIDEO: George Capoianu

FOTO: Dumitru Angelescu

