Ecaterina Ladin, interpreta celebrei secretare Dalida este una dintre cele mai vechi actrițe din serialul „Las Fierbinți”, dar și una dintre cele mai emblematice. Așa că nu și-a „permis” să ia pauză nici măcar atunci când se pregătea să devină mamă. Ecaterina Ladin a jucat însărcinată în „Las Fierbinți”.

Atât de tare a îndrăgit proiectul „Las Fierbinți”, încât nici măcar atunci când se pregătea să devină mamă, Ecaterina nu a renunțat la filmări.

„Da, am jucat și însărcinată. Sunt unele mămici care își doresc să stea acasă și pot sau poate nu au chef de treabă, poate nu le place atât de mult serviciul lor încât să se întoarcă. Eu m-am întors la filmări când Marcu avea trei luni. Ce-i drept atunci am avut foarte puțin de filmat ca să nu lipsesc foarte mult din viața copilului. Nu neapărat că iubesc această meserie și de aceea m-am întors, dar aveam nevoie. Când eram la filmări îmi era dor de copil, când eram acasă voiam să merg la filmări sau la teatru. Nu am făcut un mare sacrificiu că m-am întors la muncă pentru că toți au fost foarte înțelegători. Este un copil cuminte. Nu am avut nopți nedormite ca să am zile îngrozitoare să nu pot să filmez”, ne-a povestit interpreta personajului „Dalida”.

Ecaterina Ladin a jucat însărcinată în „Las Fierbinți”

Ce-i drept actrița a avut și un mare suport din partea soțului ei, Laurențiu care a sprijinit-o din toate punctele de vedere.

„Cu Laurențiu am început să ies chiar din ziua în care s-a dat serialul pe post. Ne-am căsătorit relativ repede și am ales să îmbrăcăm haine populare în ziua nunții. Asta a fost alegerea noastră. Acum eu o să-i ofer copilului meu dreptul de a alege, dacă vrea să păstreze tradițiile, bine o să insist puțin. Măcar să le știe, măcar să fie conștient de ele, de toate tradițiile de Paști, de Crăciun, de toate sărbătorile religioase, să știe că există și să știe cum am crescut noi, nu că trebuie sau că este obligat. Despre costumul național eu am o amintire foarte plăcută, fiindcă primul meu costum popular a fost cusut de mama mea și brodat de mama mea. A fost și o economie la hăinuțe fiindcă la orice sărbătoare eu aveam costumul național, deci nu-mi trebuiau rochițe. L-am purtat cu mare drag, mai ales că a fost făcut de mama. Îl am și acum la Chișinău, bine mărimea mică”, a mai povestit Ecaterina, mărturisindu-ne că mama ei continuă să facă costume tradiționale, făcând unul și pentru micuțul Marcu.

„Marcu are deja costumul lui făcut de mama mea. Dacă o să vină fetița cu mare drag îl dau pe al meu din copilărie. Îmi doresc și așteptăm și poate ar da Dumnezeu să vină mai repede, dar să vedem cum e cu berzele astea care au cam înghețat!”.

Chiar dacă este devotată meseriei sale și se împarte atât între piesele de teatru și filmările pentru serial, Ecaterina nu uită să fie mamă. Actrița profită de fiecare minut petrecut lângă fiul ei.

„Încercăm ca până la 20:30 băița să fie deja făcută fiindcă stăm în fața televizorului și ne uităm. Se uită și el și mă și anunță că eu sunt la televizor. El este la grădi, de fapt de la un an l-am dus la creșă și s-a acomodat foarte bine. Nu știa să meargă când l-am dus, în trei zile mi-a făcut cinci pași. Acolo a învățat să meargă, acolo a învățat să se joace cu jucăriile fiindcă acasă avea atât de multe, jumătate din sufragerie, și nu știa cu ce să se joace”, ne-a mai spus Dalida în cadrul emisiuni „Interviurile Libertatea”.

FOTO: Adrian Manolache

CITEȘTE ȘI: