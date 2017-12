Nu mai este pentru nimeni o noutate că Raluca Bădulescu este „regina regească” a showbiz-ului autohton, titulatură pe care și-a menținut-o și miercuri seara la Gala Elle Style Awards 2017 unde a venit deghizată în Cruella de Vil.

Câștigătorii Galei Elle Style Awards 2017

Raluca Bădulescu și-a făcut apariția la Palatul Parlamentului într-o ținută demne de filmele de la Hollywood. Jurata de la „Bravo, ai stil” ne-a împărtășit că deși este înnebunită după animale, personajul ei preferat este Cruella de Vil, recunoscută pentru cruzimea pe care o avea în fața animalelor, în mod special pentru dalmațieni. „Am venit împreună cu Mimi, așa o cheamă pe cățelușă. Iar eu cine crezi că sunt? Da, eu sunt Cruella, normal. Mie îmi plac animalele foarte mult, dar Cruella este una dintre personajele mele preferate și dacă tot facem parte din minunatul fenomen „Bravo, ai stil” , am spus să ne permitem această extravaganță și să pot fi și eu acest personaj pe care îl ador, mai ales că tema petrecerii din seara aceasta este „express yourself in a artsy way” și dacă tot a venit vorba să ne exprimăm într-un mod artistic am spus că acesta este modul artistic în care aș vrea eu să mă prezint”, ne-a declarat Raluca Bădulescu.

Raluca Bădulescu a avut o apariție de infarct la Elle Style Awards 2017

O Cruella ceva mai atipică, dat fiind faptul că a ales doar imprimeu de cățel dalmațian pentru rochiia ei, nu și blană așa cum folosea personajul de desen animat, Raluca Bădulescu s-a asemănat cu cea pe care a interpretat-o prin simplul fapt că a „furat” cățelul unei fetițe pentru a se prezenta la Gală. „Trebuie să recunosc că micuța Mimi este a fetiței Anei Radu, cea care s-a ocupat atât de ținuta mea cât și de a cățelușei. Adică efectiv este o Mimi împrumutată pentru această ocazie specială”, ne-a mai spus Raluca.

VIDEO: Bogdan Sorocan

FOTO: Dumitru Angelescu

