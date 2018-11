Invitată la Interviurile Libertatea, actrița care o interpretează pe Alina în serialul de comedie „Triplusec” ne-a mărturisit că provine dintr-o familie de cârciumari cu peste 25 de ani de experiență în domeniu. „Părinții mei sunt cârciumari, iar eu am crescut în cârciumă. Am început ajutându-i pe ei și când am venit în București, ca să-mi pot plăti chiria, am lucrat barmaniță. Știu să fac orice cocktail. Am lucrat în unul dintre cele mai cunoscute cocktail-baruri din București”, ne-a povestit Aida.

Actrița Aida Economu din serialul Triplusec' a crescut în cârciumă

Actrița susține că munca în localul părinților a învățat-o să fie o fire independentă, să știe să se descurce pe propriile forțe. Ca dovadă, când s-a trezit singură în București, tânăra și-a deschis propria afacere, pe care ulterior a închis-o însă, pentru a se axa exclusiv pe actorie. „Nu mai am afacerea, pentru că, la un moment dat, meseria asta a reușit să mă acapareze cu totul și mi-am dat seama că dacă mă bazez financiar pe altceva, nu o să muncesc suficient de mult și nu o să-mi dau interesul suficient de mult să fac cât mai multe joburi pe partea asta. Cumva, am hotărât că e mai bine să mă axez doar pe actorie. Voiam să mă focusez pe asta și să nu am confortul financiar din altă parte, să încerc să-l fac strict din chestia asta și, slavă Domnului, îmi iese de niște ani”.

În ciuda numelui, nu e deloc econoamă

După ce a închis mica afacere pe care o avea, Aida a început să accepte atât proiectele în teatru, cât și pe micul ecran, dar a și filmat pentru câteva lungmetraje. Nu a regretat nici o clipă faptul că a renunțat la confortul financiar pe care i-l dădea businessul. „L-am închis pentru că țineam foarte mult la el. Era un proiect de suflet, pe care l-am gândit de la început până la sfârșit. Am avut oferte să-l vând și nu am vrut. Era un shop online de vechituri. Nu-s econoamă deloc. Din păcate. Numele meu are origini grecești, din Grecia este bunicul meu și, din poveștile pe care mi le-a spus, de fapt, este o poreclă. «Cunomu» însemna «cu legea». Eu sunt cu legea, nu cu economia”, ne-a mai spus actrița.

FOTO: Sorin Cioponea