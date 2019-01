Adelina Pestrițu a vrut să-l plimbe pe Virgil cu girocopterul de ziua lui

Pasionată de călătorii, Adelina Pestrițu este foarte activă pe Instagram, unde postează imagini și filmulețe din excursiile ei.

„Este un cont pe care eu l-am înființat din pasiunea de a călători. Mie îmi place foarte mult să călătoresc. Cea mai recentă vacanță este cea în Emiratele Arabe. Este surpriza pe care eu i-am oferit-o lui Virgil de ziua lui. A făcut și el o vârstă frumoasă și am considerat că după o perioadă foarte încărcată, în care am avut foarte multe de făcut, avem și noi nevoie de o scurtă pauză și de vitamina D pe care trebuie să o luăm din energia solară. Așa că am luat o vacanță cu un itinerariu foarte bogat în cea mai apropiată țară călduroasă. Dacă îmi propuneam să-l duc undeva în Maldive, în vreo insulă, trebuia să zburăm foarte multe ore, petreceam două zile cu siguranță pe drum, așa că până în Dubai faci 4 ore, cu zbor direct, este și aproape, e și cald. Ai ce face, mai ales că am fost foarte atentă ca activitățile să fie diverse și ne-am simțit foarte bine”, ne-a povestit Adelina despre vacanța-surpriză din Dubai.

Adelina și-a dorit un sejur de relaxare, dar a avut grijă ca agenția prin care a achizționat biletele să-i ofere și un pachet cu activități mai pline de acțiune.

„Am făcut și plajă, shopping, ne-am relaxat, ne-am plimbat și cu balonul cu aer cald. Este o experiență de neuitat și le recomand tuturor celor care vor să meargă în Dubai. Sunt genul de persoană care depinde foarte mult de agenție. Respectiv dacă agenția cu pricina, de unde cumpăr biletele de vacanță îmi propune un itinerariu vast, cu multe activități diferite, sunt foarte deschisă în a discuta pe baza lui. Dacă agenția îmi oferă doar biletele, le cumpăr și cam atât, nu sunt genul ăla de persoană care întreabă ce se poate face la fața locului. Eu intru tot timpul pe Google și văd ce pot să fac. Caut hastag-uri (n.r. etichetări) pentru că tot suntem în era în care folosim foarte mult Instagramul și de acolo aflăm despre multe locuri frumoase din lume și văd la fața locului ce am de făcut. Pentru Dubai mi-am dorit foarte mult să fie acest itinerariu stabilit dinainte pentru că, fiind o surpriză pentru Virgil, am vrut să-l surprind de la o zi la alta”.

Virgil nu a știut ce face de pe o zi pe alta

Adelina ne-a mai povestit la emsiunea „Star Trips & Tricks” că, din păcate, nu a nimerit cu toate activitățile, pe una dintre ele logodnicul ei refuzând-o fără drept de apel. „Nu i-am spus despre ce activități sunt deja luate, iar când am aterizat i-am zis să se pregătească pentru că vine mașina să ne ia, avem ceva de făcut, îi dădeam câteva detalii mici. Plimbarea cu girocopterul, un elicopter de dimensiuni mai mici fără acoperiș, este o senzație unică. Cea mai frumoasă experiență pe care am putut să o am referitoare la distracțiile din aer. Pentru că dacă ar fi să încerc să mă arunc cu parașuta mi-ar trebui mult mai mult curaj. Nu e o chestie care-ți oferă neapărat multă siguranță. Girocopterul are două locuri: unul pentru pilot și unul pentru copilot. La un moment dat am făcut o poză cu Virgil în față și eu în spate și toți oamenii m-au întrebat câtă încredere am în Virgil să-l las să piloteze. I-am calmat și le-am zis că a fost doar poza de la sol pentru că el ulterior nu s-a mai urcat. A zis că nu se urcă nici mort. A renunțat, nu a vrut să încerce distracția asta, doar s-a pozat, s-a lăudat pe Instagram, dar i-am zis că eu sunt mai curajoasă decât el. În elicopter am mers împreună și nu a avut nicio problemă„, a mai completat Pestrițu.

