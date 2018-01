Denumită și „Regina telenovelelor”, Diana Dumitrescu a devenit actriță printr-o conjuctură. În timp ce astăzi nu-și poate imagina nicio zi fără să nu facă parte dintr-un proiect de teatru sau film, în urmă cu câțiva ani, Diana nici nu voia să audă de actorie. Mama a fost cea care a insistat să urmeze o astfel de carieră.

Diana Dumitrescu nu și-a descoperit talentul în copilărie, așa cum probabil crede multă lume, ci profesorii din liceu au văzut potențialul în ea. De altfel, chiar diriginta i-a sugerat mamei Dianei să o îndemne să dea la Actorie. „Decizia a fost luată pe ultima sută de metri. Eu mi-am dorit foarte mult să urmez Facultatea de Limbi Străine – Engleză-Italiană, dar am refuzat meditațiile. N-am vrut să mă meditez, am vrut să învăț singură și să intru singură. Mama, la insistențele dirigintei mele, doamna Alexandrina Vlad din liceu, cu care făceam drama clasică, era și profesoara noastră de engleză, a insistat la mama să mă dea la actorie pentru că avusese niște scenete puse în engleză și spusese că m-am potrivit pe toate rolurile și că ea crede că aș face treabă bună să dau la Actorie. Când mama a venit cu propunerea i-am zis că nu vreau, să mă lase în pace, dar a insistat foarte-foarte mult, m-a luat cu binișorul, cu zăhărelul. Cu ea m-am pregătit pentru Facultatea de Teatru, cu ea am învățat poeziile, fabulele, poveștile, tot ce am avut învățat. Ea mi-a explicat cum e cu improvizația și așa mai departe”, ne-a povestit Diana, invitată în studioul Libertatea. De alfel, tânăra ne-a mărturisit că până nu a văzut rezultatele finale de la proba de admitere la facultate, nu s-a imaginat actriță.

„Am picat la Limbi Străine, a cincea sub linie. Am fost foarte dezamăgită, foarte supărată. Și am intrat prima la Actorie. Surprinzător. Când m-am dus să mă uit după rezultate, evident că nu m-am uitat la primul pe listă, ci la coadă și nu mă găseam. Am tot urcat, tot am urcat și am ajuns în capul listei și m-am văzut…prima”.

Diana Dumitrescu a devenit actriță din „greșeală”

În timp ce mulți părinți nu-și încurajează copiii să devină artiști, de teamă că nu vor avea o situație financiară prea bună, mama Dianei Dumitrescu pare că presimțit că fiica ei va cunoaște succesul. „Acum în zilele noastre există posibilitatea să ai și satisfacție financiară, deși mai greu. Eu am fost una dintre norocoșii care au prins un val în care se făceau telenovele pe bandă și am prins proiecte mari și bine plătite, dar într-adevăr este foarte greu, concurența este foarte mare. Înainte la Facultate erau foarte puțini oameni în clase. Eu am avut 9 colegi, în anul dinaintea noastră au fost 6. Actorii nu ieșeau așa pe bandă rulantă ca azi. Profesorii noștri se ocupau mult mai bine înainte pentru că era un profesor la 2 studenți. Acum sunt clase mari de 20-30 de elevi. Ies mulți actori în fiecare an și nu au loc să joace, ajung să facă meseri care nu au nicio legătură cu ce au învățat”, ne-a mai spus Diana.

