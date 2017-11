Doamna Teatrului și Filmului românesc, Stela Popescu, este o prezență rară la evenimentele mondene. A făcut excepție, zilele trecute, la prezentarea de modă semnată de Liza Panait, ale cărei creații îi plac și pe care le poartă.

Stela Popescu este o femeie elegantă, care poartă cu atitudine orice outfit. Celebra actriță ne-a dezvăluit ce se ascunde în dressingul ei, unul destul de bogat. Și asta pentru că înainte de a achiziționa îmbrăcăminte, ea ia în calcul utilitatea acesteia. Mai mult, nu este genul de femeie care poartă un obiect vestimentar o singură dată.

“Garderoba mea e puțin încărcată, pentru că atunci când îmi iau lucruri, nu mă gândesc numai să mă îmbrac o dată, pentru că le folosesc la teatru, la o reprezentație, când mă duc undeva în oraș, depinde unde mă duc, printre lucruri mai sunt și cele lucrate de Liza Panait, îmi place cum lucrează Liza, acum am niște șalvari, o frumusețe, și practici și eleganți, neșifonabili”, ne-a mărturisit ea.

Stela Popescu mizează pe pantaloni

Luna viitoare actrița va împlini 81 de ani, însă are o formă fizică și un tonus de invidiat. Este conștientă de faptul că arată bine și că picioarele ei rămân în continuare un etalon de frumusețe, însă, surprinzător, rochiile și fustele nu mai sunt preponderente ca odinioară.

“Nu am pus pantaloni până pe la 30 de ani , nu îmi plăceau pantalonii, nu voiam pantaloni, acum numai pantaloni pun, deși am avut norocul să nu se deterioreze picioarele mele, arată bine, dar panatalonul este extrem de practic. Și atunci îmi împart preferințele de ce joc, unde joc, dar dacă plec la drum și eu plec foarte des, port mult pantaloni”, a declarat, pentru Libertatea, Stela Popescu.

Își ascunde kilogramele în plus cu haine negre

Este o actriță de comedie și este o optimistă incurabilă, iar acest lucru se observă și prin outfit-urile abordate. Recunoaște că mai face însă și excepții determinate de…acul cântarului.

“Eu port foarte colorat, în general, e foarte bine, te pune în valoare culoarea. Acum sunt în negru, dar nu port așa mult negru, decât când pun 2 kilograme în plus. Încerc să le dau jos. Dacă nu aș fi fost puțin atentă la tendința pe care o am, aș fi fost grasă, grasă rău. Am bustul mare și atunci e greu de păstrat echilibrul acesta, dar fiind picioarele frumoase și șoldurile mai înguste, reușesc”, ne-a povestit Stela Popescu despre valorificarea atuurilor cu care a fost înzestrată de mama natură.

Piesa de suflet, o ie moștenită de la mama ei

În multitudinea de lucruri etalate de-a lungul timpului și păstrate cu grijă se găsește și o ie moștenită de la mama ei, confecționată de aceasta cu ață de mătase. “Din păcate nu mai îmi vine. Mama era profesoară de lucru manual și atunci cosea lucruri foarte frumoase. Iile nu erau ca acum pe pânză sau pe perdea, erau pe marchizet, pe fir de vierme de mătase, erau de o finețe extraordinară. Ca dovadă că acum, ia mea are 70 de ani aproape, făcută de mama mea, ei bine nu are niciun fir tăiat. Ce rezistență putea să aibă marchizetul atunci!”, a precizat actrița. Stela Popescu recunoaște că își rezervă timp pentru cumpărături în afara țării, pe de o parte pentru că este prinsă cu spectacolele, pe de altă parte că nu mai are rezistența fizică de altă dată.

“În străinătate merg la shopping. Nu din snobism, ci din cauza faptului că aici nu am timp. Și nici nu mai pot să umblu așa prin mall-uri, nu mai rezist în picioare să umblu atâta. Dar în străinătate ce să fac altceva? Mă duc să văd muzeele, după care la cumpărături”, a conchis ea.

Fanii vedetei o pot vedea în mai multe reprezentații: la Tănase în spectacolul “Stela”, care e făcut anul trecut cu ocazia împlinirii a 80 de ani, „Piei drace”, un spectacol foarte bun, cu texte interesante, „ Viva Revista”, dar și la Teatrul de copii care care îi poartă numele și unde a fost primul spectacol cu „Chirița la Iași”, din distribuția căruia fac parte și vreo 5 studenți, de prestația cărora celebra actriță este încântată.

Video: Robert Hanciarec

