Alina Ceușan și Carmen Grebenișan au devenit cunoscute „la pachet„, fiind bloggerițele din Cluj care țin publicul la curent cu ce se mai portă în materie de piese vestimentare, dar și care sunt trendurile din punct de vedere al make-up-ului. Ei bine, cele două nu fac bani doar din promovarea altor branduri și din cadourile primite de la colaboratori, ci au și propriul business. Carmen și Alina și-au lansat un brand de costume de baie, care a avut un succes răsunător atât în România, cât și peste hotare. Totuși, cele două ardelence s-au confruntat cu o sumedenie de probleme când au pornit pe acest drum.

„E mai dificil de cât mă așteptam. Ne-am împiedicat de foarte multe chestii care ne-au tras înapoi. Am zis că avem la îndemână toată unealta asta de social media, ne va fi mult mai ușor să ne propagăm, dar ne-am lovit de alte chestii pe care le învățăm din mers. Vrem să creăm ceva mult mai mare și brandul este unul de nișă. Nu producem în «masă» și vrem să mergem foarte mult pe partea de internațional, pentru că prinde mult mai tare”, ne-a povestit Carmen, care a completat că ea este cea care se ocupă de partea administrativă a firmei, având și cunoștințe în domeniul economic.

„Am învățat. Eu mă ocup de acte. E o treabă de birou și am învățat, pentru că în trecut am lucrat într-o recepție unde făceam registru de casă, o contabilitate minimă. Și în liceu am făcut contabilitate”.

Alina Ceușan și Carmen Grebenișan au propria afacere, însă continuă să facă și blogging

Cele două nu renunță însă la jobul care le-a consacrat, cel de blogger, așa că în continuare încearcă să se mențină la curent cu trendurile pentru a le împărtăși cititoarelor din experiențele lor. Profitând de faptul că doar ce s-a întors de la Milano Fashion Week, dar și de faptul că ne aflam în showroomul unui magazin de încălțăminte, am întrebat-o pe Carmen care sunt tendințe în materie de accesorii. „Se poartă la fel de mult și tocul subțire, și tocul gros, în funcție de stilizarea outffit-ului. Eu prefer tocul gros. Este mult mai comod și arată mult mai cool în orice ținută. Am avut în garderobă pantofi cu tot felul de toc, chiar și cu toc foarte înalt. Chiar cred că în 2009, prin perioada aia, când se purta și cu platformă și cu toc foarte înalt, de peste 14 centimetri și chiar mergeam foarte bine”, a spus Grebenișan, completând că ea încurajează tinerele să fie creative și să îmbine stilul elegant cu cel sport. „În opinia mea, e indicat să «spargi» cumva ținuta, în direcția în care mergi. Dacă mergi într-o direcție foarte elegantă e interesant să pui o pereche de sneakers sau o borsetă foarte sport cu pantofi eleganți, sau o pereche de ochelari sport, tocmai ca să ajungi la imprevizibil”, a mai spus blonda.

VIDEO: Bogdan Sorocan