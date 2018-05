Andreea Marin a ajuns pe mâinile unor specialiști în recuperare medicală, după ce a constatat că întâmpină dificultăți în folosirea mâinii drepte.

Problema ei de sănătate s-a ivit după executarea unor exerciții fizice. Adeptă a unui stil de viață sănătos, Andreea Marrin nu concepe viața fără mișcare.

“Fac sport destul de mult. Uneori mă grăbesc și asta nu e bine, pentru că nu am făcut încălzirea așa cum se cuvine. Pe moment nu am simțit vreo mare durere, dar în timp am observat că nu mai pot nici să bag mâna în haină, deci nu pot duce mâna mai mult decât atât în spate, am nevoie de ajutor ca să mă îmbrac pur și simplu. Nu pot ridica lucruri grele, până la urmă e mâna dreaptă, de care ai atâta nevoie”, a declarat, pentru Libertatea, Andreea Marin.

Deși a sperat că problemele cu care se confruntă se vor rezolva în timp, de fapt acestea au fost resimțite din ce în ce mai puternic. “Cert este că în felul acesta am ajuns la specialiști, după luni de zile în care am crezut că o să treacă de la sine, lucru care nu s-a întâmplat. Deci acum urc de 10 ori pe zi dealul de lângă casa mea cu bicicleta, pentru că doar asta pot să fac cum se cuvine și nu sportul pe care îl făceam înainte. E deranjant, firește”, a recunoscut ea.

Andreea Marin s-a implicat în ajutorarea lui Cristian

Andreea Marin a intrat în contact cu personalul medical, dar și cu pacienți. Așa l-a cunoscut pe Cristian, un tânăr care a fost victima unui accident rutier.

“L-am cunoscut pe Cristian chiar în prima zi. Este o poveste extraordinară a unui băiat de 20 de ani, care simte că are aripi și poate împlini orice și care într-o clipă se trezește împins la pământ de pe motorul pe care se afla de un autobuz ce a intrat în el și toată viața lui se schimbă la 360 de grade, pentru că de la gât în jos nu mai putea mișca. Vorbele nu le mai putea articula așa cum se cuvine, 77 de zile de comă indusă, durere, familia cu sufletul frânt, e lesne de înțeles cum este să ți se spună: toată viața vei fi așa, în scaunul cu rotile, ale cărui roți nici măcar nu le poți mișca tu.

Iată că după ani de recuperare și după ce a ajuns pe mâna acestei echipe, și după ce a cunoscut aici sportivi de performanță, campioni mondiali, campioni europeni, campioni olimpici,care l-au încurajat, au fost ca o familie pentru el, Cristian poate să îmbrățișeze. E un lucru atât de mare să poți îmbrățișa, să-ți poți mișca mâinile, să poți vorbi corect, să poți spune povestea ta ca o pildă mai departe”, a declarat, pentru Libertatea, Andreea Marin.

Fosta Zână a Surprizelor a reușit să îl ajute pe Cristian pentru a progresa la capitolul sănătate. “Am intervenit și ne-am pus să zic așa sufletele laolaltă și da, managementul clinicii a hotărât că el este să zic așa oaspetele de onoare al clinicii, nu este ușor pentru un om care trebuie să facă asta zi de zi în viața lui, așa că el este de astăzi aici pe mâini bune și fără costuri”, a conchis Andreea Marin.

