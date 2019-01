VIDEO/ Lidia Buble împrumuta haine de la frații ei: „Fiind foarte băiețoasă, am purtat mai ales hainele băieților”

Fiind o fire mai băiețoasă, se regăsea mai mult în garderoba lor fraților ei decât a surorilor. Lidiei Buble i-a fost greu atunci când a decis să se mute singură la București, mai ales că banii, extrem de puțini la început, îi ajungeau doar pentru cheltuielile de întreținere, nu și pentru haine, iar la frații ei nu mai putea apela.

„La început când am ajuns în București, cel puțin în primii 2-3 ani, toți banii pe care eu îi câștigam trebuia să-i investesc în cheltuielile pe care le aveam și rar se întâmpla să-mi permit să cumpăr câte o bluză, dar mai mult de 20-30 lei nu dădeam, pentru că nu-mi permiteam. Viața de București este una foarte scumpă și nevrând să le cer bani părinților am consumat banii cu multă atenție”, ne-a povestit artista, mărturisindu-ne că nemaiavând dressingul familiei sale la îndemână, a fost nevoită să improvizeze cu ceea ce avea în dulap.

„Cred că asta înseamnă să ai stil. Poți purta o pereche de pantaloni, un sacou sau o bluză în diferite feluri, fără ca toți cei din jurul tău să-și dea seama că e aceeași piesă vestimentară. Dacă știi să faci diferite artificii sau să o combini în așa fel încât să pară de fiecare dată altceva. Am făcut asta de multe ori. Aveam geci pe care le purtam și la job, și pe stradă, apoi pe scenă. Nevoia te învață”, a mai spus iubita lui Răzvan Simion.

Până s-a pus pe picioare, Lidia își aducea aminte de fiecare dată cum, în adolescență, împrumuta din hainele surorilor și ale fraților.

„Se întâmpla să iau haine de la ele și să ia și ele de la mine. Eu fiind foarte băiețoasă de când mă știu am purtat cât și hainele fetelor, cât și pe ale băieților, mai ales ale băieților. De fiecare dată purtam ce rămânea de la unul la altul pentru că fiind mulți în familie mama nu putea să ne cumpere la fiecare în fiecare zi, dar nu a fost asta o problemă, adică nu am avut niciodată vreo frustrare sau să zic „aoleu port rochia pe care a purtat-o și soara mea”. Niciodată. Mai achiziționam și haine din second-hand-uri, mai nou văd că se zice vintage-uri, și chiar încă mai am piese foarte tari de la branduri chiar mari și renumite”, ne-a povestit Lidia, completând că acum s-a întors roata și că, de fiecare dată când face curâțenie în dressing, jumătate din piesele vestimentare le oferă cadou surorilor sale.

„Acum dau din hainele pe care le am. În cea mai mare parte surorilor mele și ce mai rămâne mai dau și apropiaților, dar pentru că m-a binecuvântat Dumnezeu cu o familie atât de mare în primul rând mă gândesc la ei. Cam în fiecare an încep să schimb garderoba și să o reînnoiesc pentru că și meseria mea cere asta. Dacă vrei să-ți păstrezi imaginea, să fii mereu fresh și actual, trebuie să faci investiții”.

