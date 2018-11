Pentru cei care nu știu, Raluka a terminat Jurnalismul, însă nu a fost niciodată atrasă de acest domeniu, preferând să-și construiască o carieră artistică. Totuși, în momentul în care i-am propus să prezinte emisiunea „Interviurile Libertatea” și să-l ia la întrebări pe Liviu Teodorescu, cântăreața a acceptat fără să clipească. Așa am aflat ce fel de relație are Liviu cu tatăl lui.

„El e cu mine peste tot. Mai ales la concerte. De fapt, mai mult la concerte vine, pentru că el e tour-managerul meu și el se ocupă și de booking-ul meu. Am ținut cumva asta în familie, dar e foarte bine, pentru că putem să petrecem timp de calitate împreună mai mereu și e foarte tare asta. Ne-au apropiat foarte mult concertele. De obicei, între copii și părinți se creează o prăpastie, la un moment dat, când te muți de acasă, dar faptul că noi mergem încontinuu la concerte și suntem împreună în majoritatea timpului ne ajută foarte mult”, a povestit Liviu, mărturisind că sunt dăți când se ceartă cu părintele lui și chiar aruncă cu diverse chestii unul în celălalt, fără să se rănească însă:

„Ne mai și certăm, îți dai seama. Mai aruncăm cu chestii unul în altul, dar am marele noroc că tata nu e genul de părinte care acționează ca un părinte. Se detașează de treaba asta și atunci, când suntem la concerte, el își face treaba, eu îmi fac treaba și lăsăm relația tată-fiu undeva deoparte. Dacă ar fi să mă dădăcească tot timpul, nu ar merge lucrurile între noi”.

Raluka și Liviu Teodorescu, destăinuiri despre relația cu părinții lor, dacă le moștenesc sau nu talentul

În timp ce Liviu a fost împins de familie să facă muzică, el dorindu-și să facă actorie sau cu totul altceva, Raluka a fost susținută în totalitate de părinții ei în cariera aleasă.

„Eu n-aș putea să-l iau pe tata la concerte, să fie tour-manager. Cu siguranță ar vrea să urce și el pe scenă și să înceapă să cânte, pentru că tata a cântat în tinerețe! Și mama a cântat. Cumva, de la ei moștenesc talentul”, a povestit Raluka. Și Liviu și-a amintit cum tatăl lui a urcat o dată pe scenă cu el și alte trupe și a început să cânte.

„Dacă vă uitați la tata pe instagram o să leșinați de râs. Eram o dată la un concert în Costinești și am intrat pe scenă și a intrat și tata, cu telefonul pus pe selfie, era acolo un mare haos, mai mulți cântau și dansau și el era undeva în spate, cu telefonul, cânta și dansa și el”, a povestit Liviu.

Se pare că părinții tânărului trăiesc prin fiul lor un vis pe care ei nu și l-au putut îndeplini, neavând talentul necesar pentru a face o carieră din asta: „Ei m-au susținut mereu. Ei au vrut să fac muzică. Eu am vrut să fac teatru. Știi cum e, când ai tăi vor ceva de la tine, tu vrei altceva. Așa că eu am vrut să fac teatru fix de asta cumva, dar am făcut trei ani de teatru și mi-am dat seama că muzica e cea care îmi vine natural, totul se întâmplă spontan”.

FOTO: Dumitru Angelescu