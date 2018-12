Virgil Ianțu se gândește zilnic să emigreze. Ce îl împiedică să părăsească România

Virgil Ianțu spune că el însuși nu s-a făcut politician pentru că nu are nici inimă, dar nici stomac pentru așa ceva. Iar românii au plecat din țară izgoniți chiar de politicieni, și nu vrea să cadă și el în capcana asta.

„Da, mă gândesc la asta zilnic. Zilnic îmi vine în minte, deși eu susțin că ar trebui să rămânem și să ne încăpățânăm – și mă încăpățânez, că nu am plecat – să rămânem aici, să nu cădem în capcana pe care clasa politică ne-a întins-o. Ei vor să plecăm și să rămână mai puțină lume și nu cea educată', a spus Virgil Ianțu, într-o emisiune Digi24.

Puțină lume știe însă că Virgil Ianțu este fiu de preot, iar credința în Dumnezeu este și la el acasă. Cu toate acestea, el dezaprobă Catedrala Mânturirii Neamului și nu vrea să meargă să o viziteze.

„Sunt fiu de preot. Am crescut într-o atmosfera plină de normalitate în ceea ce înseamnă credința, viața laică și tatăl meu a fost un preot așa cum ar trebui să fie preoții, care să transmită mai departe valori. Sunt preoți care fac asta. Am văzut recent un preot care ajută foarte mult o comunitate prin efort propriu. Momentul unei construcții de dimensiunea asta cred că nu este potrivit. Probabil ne-ar prinde bine în Bucureșți un element turistic, deși aveam Casa Poporului, să zicem că aveam nevoie și de o biserică. Îmi place să vizitez, când merg în străinătate, în Italia în special, să văd catedrale somptuoase, dar cred momentul este ales greșit, modul în care se face este greșit. Dacă în paralel aș vedea că marile fețe bisericeșți – mă refer la cei care conduc Biserica – dezvoltă în paralel campanii de ajutorare a unor comunități, construiesc spitale, școli, le renovează, dacă aș vedea că în paralel se întâmplă treaba asta, aș zice da, frumos, poate mă duc să văd Catedrala', a zis Virgil Ianțu.

