Distrugerea, de fapt, a început acum 35 de ani, de când (cu o singură excepție!), Guvernele României nu dau 2 bani pe turism!

Toți miniștrii din toate guvernele înțeleg prin turism vacanțele proprii, sau, în orice caz, o treabă neserioasă. Nimeni nu înțelege că este, de fapt poate fi, un business pentru țară, o industrie care poate aduce României profituri mari. Franța, Spania, au câte 80-90 de milioane de turiști pe an.

Toate țările din Europa „aleargă” după turiști străini, cu excepția uneia singure – România!

Suntem ultima țară din Europa la numărul de turiști străini: 2,5 milioane de turiști străini anual. Albania a avut anul trecut 11 milioane de turiști străini, iar Bulgaria – 13 milioane!

România nu vrea să facă promovare externă, alocând bugete de 1-2 milioane de euro anual, cât un buget de promovare al unui tour-operator român, adică nimic!

Am închis birourile de promovare în străinătate, iar actualul ministru, Radu Miruță, își pune problema participării României la târgurile externe. Jenant, jenant, jenant!

În HoReCa lucrează peste 400.000 de persoane, creând sute de milioane de euro pentru bugetul României, și noi alocăm 2 milioane de euro. Vai de noi!

Am anulat voucherele de vacanță pentru că nu avem bani (de parcă am avut vreodată!), nu știm să acordăm prima de incoming, singurul stimulent pentru a aduce străini. Dar ce știm să facem?

Nimic.

Organizațiile de Management al destinației nu funcționează, degeaba avem lege. Și pe cine interesează cu adevărat? Sincer? Pe nimeni.

Plajele sunt o permanentă sursă de nemulțumiri și de ironii. Prevăd că 2026 va fi, poate, cel mai prost an pentru turism din România. Veniturile oamenilor scad, datorită creșterii TVA-ului, a accizelor, datorită liberalizării energiei.

Voucherele de vacanță au dispărut. Turiști străini… nu avem! Dacă interesează pe cineva, știți unde ne găsiți.

