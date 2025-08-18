Iată-l pe Georgescu reumflat politic de Vîntu, cel mai penal dintre mogulii tranziției (și a fost ceva concurență) și veche portavoce a Moscovei. De ce acest mărunt guru și nu altcineva?

Acum șapte ani, pe o vreme ca aceasta, am scris un articol despre un fals profet care se statornicise pe la Cluj. Își făcuse o sectă care îl urma orbește (Profetul | Să Fie Lumină). Până la urmă, după ce a comis și un abuz sexual, a șters-o din țară.



Mă uit la imaginile generate de fiecare apariție publică a pușcăriabilului guru C. Georgescu și îmi aduc aminte de profetul cu pricina (era american acela).

Nu sunt doar bocitoarele puse în scenă ca într-un film rusesc. Sunt și credincioși autentici printre rătăciții de acolo.



Penalul fost candidat la Cotroceni dă autografe ca un megastar, ar încăleca nonstop și capota minionul voievod, să se vadă mai bine, să iasă mai moț în frunte…



Fascinația pe care guru C. Georgescu continuă să o exercite în rândul fanaticilor, în ciuda tuturor evidențelor, este comună sectelor.



Georgescu și-a făcut, cu mesajele despre „demnitate”, citite cu o voce de Sergiu Nicolaescu pe Tik-Tok, o sectă. Capabilă de cele mai flagrante decuplări de la rațiune. Pentru care realitatea este o contrafacere efectuată de dușmanii țării și ai lui guru personal. Care el însuși delirează constant, incapabil să se recupleze la realitate.

Acum îi așteaptă pe americani, ce paradox!, ca sărmanii români abandonați sovietelor la jumătatea anilor 40. Asta când nu amușinează, zadarnic, oportunități de a zbura patriotic peste hotare… La tratament, desigur.



Nu e Georgescu nici primul, nici ultimul șarlatan care urmează întocmai agenda unui stat ostil (da, Rusia, despre tine este vorba).

Și nici sectanții lui nu sunt nici primii, nici ultimii sectanți din lume. Este totuși fascinant să vezi că există și că sunt în stare să creadă absolut orice gogomănie. Bolojan care jefuiește TIR-uri. Macron care n-are altceva mai bun de făcut decât să facă și să desfacă jocurile de putere de la București, România fiind, se înțelege, cea mai bogată țară din lume…

Și așa ajungem la esență: pentru sectanții lui Georgescu, românii nu sunt niciodată de vină. N-a fost vina lor pentru anii ’80, n-a fost vina lor pentru anii 1990, 2000, 2010, nu e vina lor nici acum.

Deși toate probele arată, fără putință de tăgadă, că jaful și prostia în formă continuată au fost lucrături cât se poate de românești. „Agenturili străini” doar au văzut o fereastră de oportunitate, pe care au exploatat-o cu ajutorul securiștilor locali. Cu care – evident, ferească Dumnezeu – guru C. Georgescu nu are nicio legătură!



Partea cea mai consistentă a delirului sectei este legată de Divinitate. Guru este nici mai mult, nici mai puțin decât trimisul special al lui Dumnezeu la noi, la Băicoi, să ne mântuiască. Practic, din nou: Profetul. Dacă n-aș ști cum se termină… Dar știu.

