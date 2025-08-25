E evident că vor fi primii sacrificați. Încearcă să miște în front. Sinucidere politică pe meleagurile românești. Unde vă credeți dumneavoastră, în Danemarca, în Elveția, în țările baltice?!



Totodată, cancerul metastazat din sănătate, administrație, justiție și așa mai departe este o operă locală.

Specialii nu ne sunt nici turci, nici albanezi, nici din îndrăgitul Singapore.



Justițiarii care îl țin în brațe pe Secureanu și îl mângâie peste dosare nu sunt din Honolulu.



Iar judecătorii care l-au blagoslovit cu o pedeapsă ridicolă pe criminalul Pascu, beizadeaua tăvălită prin făină, respectând, trebuie spus și asta, o proastă lege românească – români și ei. Produse ale școlii și ale societății românești…



Oamenii care se uită la televizor la ce se uită, pe TikTok la fel, care ascultă ce ascultă în țara românească – tot români.



Până și acea entitate politică de vrea să îi verifice pe livratori la brânză, brazdă, barză, viezure și mânz – tot produsul bravului popor român. Ăștia-s!



Dar chiar nu pot fi alții? Nu se poate face nimic pentru poporul nostru iubit? Trebuie să-l înmatriculăm pe Bulgaria, ca pe mașini, ca pe firme?



S-ar putea, totuși, dacă nu s-ar hrăni permanent negativul vieții – și ar mai fi stimulate și educația, cultura, omenia, generozitatea, empatia, decența, bunul-simț.



Dar cine să facă asta? Media? Școala? Societatea însăși? Păi, societatea s-a predat întru totul isteriei, urii de clasă (urmează și ura de rasă) și prostiei galopante. E greu.



Dar să nu ne pierdem speranța, căci – în capul său comun – poporul e nevinovat. Ce, nu fură toți?! Ce, nu-și bagă toți neamurile și amantele în consiliile de administrație?! Întreprinderile de stat nu există spre a fi parazitate, ce-aveți?!

Românii sunt gata oricând să găsească alți vinovați în afara românilor înșiși.



Poporul e mereu inocent, poporul e mereu nevinovat, de parcă autoritățile au fost pogorâte din ceruri sau s-au târât din adâncurile pământului. De parcă ne conduc somalezii sau columbienii. De parcă „Piedone” e grec sau libanez.



De parcă sporurile nesimțite nu și le-ar fi dat tot românii. Ca, de pildă, sporul de presiune pe părțile moi ale corpului, preferatul meu. De la Apele Române.



De parcă în plină criză economică vin francezii să dea zeci de mii de lei pentru un concert cu Salam, fiindcă, desigur, asta e prioritatea oricărei comune subdezvoltate.



De parcă modernizarea cu documente false de la Aeroportul Kogălniceanu a fost făcută pe vremea lui Dej, nu a lui Grindeanu, deunăzi.



De parcă viperele îi mușcă pe români de mâini, nu de picioare, fiindcă au o mutație genetică, nu pentru că românii, în înțelepciunea lor, dau să le ia în mâini, să stea la selfie.



Cum fac și cu urșii – îi trag la selfie (firește, nu doar românii, fiindcă prostia omenească e atotputernică și prezentă peste tot). Dar parcă tot are un moț al ei româneasca…



De parcă secta gurului minion cu nădragii roșii și citate din desene animate e compusă din kârgâzi.



De parcă justiția congoleză l-a protejat pe Iliescu până a fost îngropat cu onorurile cuvenite unui șef de stat fără cazier.

De parcă în plină criză economică parlamentarii britanici își bagă speciala.



De parcă alde Tudorel Toader a fost ministrul justiției în Irak. Nu e și Tudorel tot o oglindă, la fel ca acea cucoană de la CSM, copilul interior al lui Grindeanu. Nu e. E extraterestru Tudorel.



De parcă să pui o cruce mare pe un deal, cum vrea să facă primarul din Slatina, e un proiect de răsunet mondial care va pune Slatina pe harta marilor destinații turistice, lângă Rio de Janeiro și Lisabona.



Păcat că a făcut deja Oprescu la București cel mai mare cârnat din lume. Poate dacă se străduiesc mai mult slătinenii, cine știe…



Oricum, orașul din proximitatea Căcânei este reputat pentru faptul că este o Copenhagă a Olteniei, cu un nivel de trai de invidiat. Cruce la căpătâi îi mai trebuia!



De parcă tătarii au ținut România să fie ultima și la investițiile în cercetare. Cheltuim jumătate cât bulgarii, fiindcă oricum suntem cei mai deștepți din galaxie și nu ne trebuie cercetare și dezvoltare. Cât să mai și cercetăm? Cât să ne mai dezvoltăm?



Teme-te, Norvegie, nivelul tău de trai e amenințat de urmașii lui Decebal, cei mai mari inventatori de pe planeta care este sau nu este rotundă (încă nu s-au hotărât neo-dacii)! Brânză, barză, viezure, brazdă, mânz, cercetare, dezvoltare. E clar.



De parcă nu BOR funcționează ca o fabrică de înghițit bani publici, ci biserica argentinienilor din Tecuci.



De parcă trenurile pierd vagoane pe drum în Japonia, nu pe căile ferate române, conduse atât de înțelept încât directorii sunt milionari și în trenuri e anul 1900, pe vremea lui Caragiale.



Și aș putea continua la nesfârșit. Astea au fost doar știri din ultimele trei săptămâni. Dar sigur că da, poporul e mereu nevinovat, cum să nu…

