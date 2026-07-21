Ședința Parlamentului Republicii Moldova a început la ora 11:00 și s-a încheiat în jurul orei 20:30, după numeroase interpelări și discursuri ale deputaților.

În total, 53 de deputați, cu toții membrii ai Partidului Acțiune și Solidaritate, au votat programul de guvernare și lista de miniștri. Douăzeci și unu de deputați au votat împotrivă, în timp ce alții 21 s-au abținut de la vot.

Un program de guvernare axat pe cinci întrebări

În discursul susținut în fața parlamentarilor, premierul desemnat a prezentat un programul de guvernare axat pe cinci întrebări: „Cum repornim economia?”; „Cum folosim aderarea la UE pentru a moderniza țara?”; „Cum facem statul mai eficient?”; „Cum protejăm pacea, democrația și legea?” și „Cum se vor vedea toate astea în viața oamenilor?”.

Vasile Tofan a promis modernizarea a 300 de kilometri de drumuri în următorii ani, investiții de 6 miliarde de lei moldovenești în educație (300 de milioane de euro) și de 7 miliarde de lei (350 de milioane de euro) în agricultură, integrarea a cel puțin 100.000 de persoane pe piața muncii, crearea a circa trei mii de locuri noi în creșe, modernizarea sistemului de sănătate și digitalizarea fiscală și vamală, care ar urma să fie implementată cel târziu până în 2028.

Premierul desemnat a mai promis o verificare la sânge a resurselor statului, privatizarea companiilor care nu sunt profitabile și pregătirea a cel puțin zece companii locale pentru listare la bursă.

În plus, Vasile Tofan s-a angajat să reducă deficitul bugetar cu 2% până în 2029, însă fără a pune presiuni prea mari pe contribuabili. „Nu voi promite că taxele și regulile fiscale nu se vor schimba. Avem nevoie de reformă fiscală. Schimbările vor fi consultate, deciziile vor fi explicate”, a declarat el.

„Vom asculta, vom decide și vom implementa. Aleg să muncim pentru o economie europeană și un stat eficient”, a transmis Vasile Tofan într-un discurs care a durat o oră, urmat de alte cinci ore de răspunsuri la întrebările deputaților.

Aderarea la UE în 2028 rămâne un obiectiv pentru conducerea de la Chișinău

El a subliniat totodată că obiectivul său este de a finaliza negocierile de aderare la UE și de a pregăti semnarea Tratatului de Aderare până la sfârșitul anului 2028.

„Este un calendar ambițios. Nu va fi realizat prin declarații, ci prin legi aplicate, instituții funcționale și proiecte executate la timp. În anul 2026 trebuie să deschidem toate cele șase clustere de negociere, iar rata anuală de implementare a angajamentelor trebuie să depășească 90%”, a accentuat Vasile Tofan, citat de Moldpres.

Ceremonia de depunere a jurământului este programată pentru miercuri, ora 08:00, la sediul Președinției Republicii Moldova. Câteva ore mai târziu, de la ora 13:00, Vasile Tofan va conduce prima ședință de guvern.

Un antreprenor în vârstă de 44 de ani, Vasile Tofan a fost desemnat premier de președinta Maia Sandu după demisia premierului Alexandru Munteanu, care a motivat că nu-și mai poate „exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile” sale.

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