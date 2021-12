Probabil, ar trebui să mă comport normal: să mă spăl pe dinți, să mă bărbieresc, să mă uit la televizor la parada militară, avem un general în postul de premier și parada trebuie să iasă brici, sau să citesc câteva pagini din istoria țării, să îmbrac o cămașă tradițională românească și să mă foiesc prin casă, ba chiar să-mi trag o poză cu tricolorul desfășurat pe umeri, s-o postez pe Facebook, cu un mesaj patriotic, să afișez o mutră luminoasă, să adopt numai gânduri pozitive, e sărbătoarea României! Lumina să vină din interior. Să nu fie fabricată, ci o lumină autentică.

Poate sufletul meu să emane o astfel de lumină? Care să fie recunoscută de vecini, de prieteni, de românii pe care am să-i întâlnesc de ziua României? O lumină pe care să ne-o recunoaștem reciproc: uite, și tu ești luminat de Ziua României!

Pe unde, naiba, să caut și să găsesc în sufletul meu lumina României? România n-are nicio vină. Eu sunt problema, nu pot să luminez patriotic și sunt prea obosit (de pandemie?) ca să-mi pierd timpul cu rezolvarea traumelor care îmi afectează relația cu țara mea.

Normal ar fi să mănânc și să beau în cinstea României. Să mănânc o fasole cu ciolan (în postul Crăciunului?), pardon, o fasole de post și să beau o țuică. Ar merge și-un vin roșu, noroc, România!

Aș putea să mă îmbăt de Ziua României, deși bețivăneala asta mă duce cu gândul la Cetățeanul turmentat din „scrisoarea pierdută” a lui Caragiale. Este singurul personaj pe care îl detest. Sigur că este un generator de scene hilare, de tot râsul, sigur că e un personaj reușit, în jurul căruia s-au purtat o mulțime de discuții despre spiritul românilor, dar mă întreb: de ce-a băut Cetățeanul turmentat? De ce este tot timpul mangă? Care este motivul pentru care tot trage la măsea? Este alcoolic, suferind, i-a născut nevasta, a câștigat la loterie? (Trebuie să recitesc „O scrisoare pierdută”, sigur mi-a scăpat, poate găsesc răspunsul, poate îmi împac gândurile cu Cetățeanul turmentat, iată un prilej de a sărbători ca un „intelectual” ziua României!)

Totuși, e dizgrațios să mă pilesc de Ziua Națională. Este chiar o lipsă de respect să asociez băutura cu ziua României. Că doar înaintașii noștri n-au făcut România Mare la beție! Dar nici nu pot să împrumut o morgă solemnă, ca un politician, m-am săturat de discursurile ipocrite pe care le aud de Ziua Națională!

Pe mine mă interesează cum trebuie să fiu (sufletește) de ziua țării mele. Mă gândesc dacă am învățat așa ceva la școală, în anii 70, dar îmi vin în minte atât istoria rescrisă de comuniști, cât și orele de învățământ politico-ideologic. Nu vreau să vomit de Ziua Națională. Poate am învățat ceva bun, dar am uitat, e vina mea! Acum, am nevoie de o trăire autentică în relația mea cu România.

Să nu înjur de ziua țării mele! De exemplu, să mă abțin să-i înjur pe politicieni. Dar sunt ei singurii care merită să nu mai fie înjurați în această zi? Să nu înjur inflația, creșterea prețului la gigacalorie, trenurile și șoselele, spitalele degradate și școlile cu WC-ul în curte. Nu, fără înjurături! Este o mare greșeală să-mi exprim frustrările de Ziua Națională.

Vreau gânduri pozitive. România să nu mai figureze în coada topurilor de orice fel din Uniunea Europeană, să urce spre locurile fruntașe, în următorii ani. Dar eu ce fac pentru ca țara mea să avanseze în topuri? Nimic. Doar îmi achit impozitul și contribuțiile la buget. Ce pretenții să am de la România mea codașă, de vreme ce eu nu mă aflu în niciun top, nici măcar în vreun top al „editorialiștilor de succes” din România, de exemplu!

Vreau o relație mai profundă cu țara mea. Țara nu mă ajută, nici eu n-o ajut, trebuie să-mi găsesc singur o trăire autentică în această zi.

Aș putea să mă gândesc la părinții și bunicii mei, cetățeni români, care s-au prăpădit, răpuși de boli cumplite. Bolile astea cumplite nu sunt specifice țării mele, deci România n-are nicio vină! Ei s-au chinuit într-un sistem sanitar care degradează demnitatea umană, dar și de data asta, România n-are nicio vină! Trebuie să mă rog la Dumnezeu pentru sufletele lor, să mă rog la Dumnezeu și pentru ai mei, care vor continua să trăiască și după ce mă vor coborî în pământul României. O palmă de pământ din țara asta se va găsi și pentru oasele mele. Este un gând reconfortant, până la urmă, în relația mea cu România. Să fiu împăcat cu țara mea la îngropăciune.

De Ziua României, mai bine să mă gândesc la mine: la sănătatea mea, la munca mea, la planurile mele, la speranțele mele, la viața mea. Numai la mine, ca și cum ziua României ar fi ziua în care m-am născut a doua oară. Eu, singur, undeva în România.

