Un barbat afiseaza o pancarta pe care scrie: "Incompetenta voastra platita din taxele si impozitele noastre" in timpul unui protest organizat de Blocul National Sindical (BNS), in Piata Victoriei din Bucuresti. Foto Hepta

În Project Syndicate, Joseph E. Stiglitz (laureat Nobel pentru economie, profesor la Columbia University), José Antonio Ocampo (fost subsecretar general al Organizației Națiunilor Unite, de asemenea, profesor la Columbia University) și Jayati Ghosh (profesoară de economie la University of Massachusetts Amherst) au scris un articol plin de amărăciune: „A Tax Victory for Multinationals Over People” („O victorie fiscală a multinaționalelor împotriva oamenilor”).